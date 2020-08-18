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18.08.2020 14:18
Рубрика: В мире

Глава минздрава Беларуси: Скорые не привозили милицию к местам задержаний

Текст: Андрей Васильев
Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник выступил с открытым письмом, переданным в БЕЛТА, отметив действия медицинских работников во время акций в Минске и других белорусских городах. Он заявил, что представители сферы здравоохранения в Беларуси столкнулись с ядовитыми постами в социальных сетях, "причем за спиной, исподтишка, без возможности выслушать мнение второй стороны", а лица, которые в понедельник собрались на акцию протеста у здания минздрава в Минске, и позиционировали себя как якобы представители всего медицинского сообщества, оказались неспособными к диалогу, когда на встречу с ними вышел министр.

Караник в письме заявил о том, что ни одна белорусская машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний, добавив, что похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, и именно военные медики в форме оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре событий, что и могло породить эти слухи.

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По словам Караника, минздрав тесно взаимодействует с МВД, чтобы максимально быстро решить вопрос оказания медицинской помощи нуждающимся и обеспечить человеческие условия пребывания в местах временного содержания. Результатом этой работы стали переводы задержанных граждан, нуждающихся в оказании медицинской помощи, из мест временного содержания в стационары.

Министр подчеркнул, что система здравоохранения не проводит судебно-медицинскую экспертизу в принципе и не имеет права направлять на нее, за исключением случаев смерти в стационаре, когда есть подозрения о внешних причинах смерти. В этой связи медики не всегда могут достоверно определить обстоятельства и причины травм, было ли это падение, внешнее воздействие при задержании или последующее неоправданное применение силы. Караник также уточнил, что в белорусских моргах нет неопознанных трупов, как уверяют некоторые лица в соцсетях, и туда доставляются только умершие в медицинских учреждениях. Погибшие либо умершие вне больничных стен направляются судебно-медицинским экспертам, которые находятся вне юрисдикции министерства здравоохранения, отметил Владимир Караник.

"Перестаньте оскорблять друг друга, это не красит никого. Иначе просто страшно представить, что будет, если действительно придет вторая волна коронавирусной инфекции и застанет нас в экономически сложном положении и с полным разладом в системе здравоохранения. А эту опасность никто не отменял", - заключил глава белорусского минздрава.

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