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18.08.2020 21:59
Рубрика: Общество

Инфекционист: Рост заразности коронавируса - хорошая новость для людей

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Распространившийся в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии вариант коронавируса SARS-CoV-2 оказался более заразным, но в то же время менее смертельным.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Об этом агентству Reuters сообщил президент Международного общества по инфекционным заболеваниям (International Society for Infectious Diseases, ISID) Пол Тамбья. По его словам, появление так называемой мутации D614G в некоторых частях мира совпало с падением показателей смертности от COVID-19. И в целом это не является сюрпризом, так как большинство вирусов, как правило, становятся менее опасными по мере мутации.

- Возможно, это хорошо иметь вирус, который более заразен, но менее смертоносен. В его интересах заразить больше людей, а не убивать их, потому что вирус зависит от хозяина как источника пищи и убежища, - пояснил глава ISID.

Названная мутация SARS-CoV-2 была обнаружена учеными еще в феврале, и, несмотря на высказывавшиеся опасения, она не привела к росту смертности.

Как уже писала "РГ", по данным ученых из Гонконга, из-за мутаций заразность коронавируса SARS-CoV-2 выросла примерно на 30 процентов. В марте каждый больной в среднем инфицировал трех здоровых человек, а по данным на середину июля - уже четырех.

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