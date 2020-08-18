Указ губернатора Иркутской области от 18 августа 2020 года № 238-уг "О внесении изменений в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 13 августа 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленный указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"2) предоставление услуг ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых мероприятий, иных аналогичных услуг, услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров (код ОКВЭД 2: 90);";

2) пункт 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) предоставление услуг кинотеатров (кинозалов) (код ОКВЭД 2: 59.14).";

3) дополнить пунктом 113 следующего содержания:

"113. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 9 пункта 2 настоящего Перечня, для предоставления услуг по демонстрации кинофильмов при условии соблюдения методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах. Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года) и при условии заполнения кинозала посетителями не более 50% от установленной нормы.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







