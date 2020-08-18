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Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big

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    18.08.2020, 15:47
Текст:   Олег Усков

Советский, российский певец и автор песен Юрий Лоза прокомментировал ситуацию вокруг ВИА Little Big, обвиненного Валем Толетовым, одним из основателей проекта Hard Bass School, в краже их басовой линии, танцев и "гопнического стиля" неповторимого оригинала.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Прогноз Юрия, озвученный им Газете.ru, неутешителен для истца. Так как доказать плагиат возможно лишь в том случае, если все ноты в рассматриваемых песнях идентичны, сообщил Лоза.

"Если он (Толетов - прим. "Кинократии") собирается выиграть, ему надо доказать, что на протяжении восьми тактов все нотки повторялись абсолютно точно", - указал Лоза истцу, отметив, что, если хотя бы чуть-чуть изменена одна нота, то это уже "чистый пиар и никаких шансов доказать плагиат нет".

Насчет якобы кражи LB ряда танцевальных па - там еще печальнее (для истца) картина: "За хореографию он ничего не получит, потому что считается, что все движения делаются людьми произвольно", - компетентно устрашает Толетова Юрий. Расшифровывая: нельзя сказать, что хореографию изобрели вы, "потому что ее никто не может запатентовать".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Да и в текстах песен та же самая ситуация: "Если вы придете в суд и скажете, что кто-то у вас партию спер, хохотать будут все", - уточнил Лоза.

Он добавил, что чаще всего подобные иски преследуют единственную цель - пиар на известном имени, на музыкантах, у которых достаточно славы и денег.

Именно поэтому "Дидье Маруани судится не с композитором, а с Киркоровым, который песен не пишет, потому что у композитора нет денег, а у Киркорова - есть".

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