При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в ночь на 18 августа из Сирии на родину вернутся 26 российских детей.

Это будет первый после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса, вывозной рейс Министерства обороны России. Все эти дети находились в приютах Дамаска, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу детского омбудсмена. Ранее Анна Кузнецова сообщила о готовности документов для возвращения из Сирии 122 российских детей. Для их вывоза понадобится более четырех рейсов.

Возвращение на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов, активно ведется по поручению Владимира Путина. С декабря 2018 года в Россию из Сирии и Ирака вернулись 156 маленьких россиян.