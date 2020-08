Как стать популярным на YouTube

Многие пользователи ежедневно посещают крупнейший в мире видеохостинг YouTube и наверняка хотя бы раз задумывались над тем, чтобы создать свой собственный канал. Но осуществить свою мечту удается лишь немногим. Согласно последней статистике, меньше одного процента роликов, выложенных на сервис, набирает хотя бы 100 тысяч просмотров. При этом большая часть видео не может преодолеть порог даже в 1000 просмотров. О том, как сделать так, чтобы ролик заметили, рассказали эксперты.

"Прежде всего нужно понимать, что далеко не каждый канал на YouTube является блогом, - говорит игровой журналист и блогер Денис Русаков. - Например, люди могут выкладывать какие-то видео просто для себя или для семейного просмотра, создавая личный видеоархив. Но даже если речь о блогах, которые ведут все-таки с целью быть увиденными, там все равно есть контент для узкого круга лиц - например, для спонсоров канала, что-то вроде "съемок со съемок", или неудачных дублей, или обращения блогера к спонсорам".

По словам Русакова, чтобы привлечь внимание к своему каналу, нужно очень много времени и денег. Условно: время + ценность информации + подача + затраты на раскрутку. "Допустим, вы не тратитесь на рекламу и подача у вас в стиле "ну я просто рассказал", тогда и ценность информации невысокая. Следовательно, придется потратить много времени - может, даже до 10 лет. Нужно пытаться нарастить каждую из этих составляющих и не забывать про регулярность. Многие известные сейчас видеоблогеры начинали давно - например, популярный ИТ-блогер Wylsacom начал свой путь 9 лет назад, и сейчас у него 9,3 млн подписчиков".

Много просмотров набирают новостные видео, считает Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства "Лампа". Кроме того, пользуются популярностью и интервью со звездами: "Сегодня друг у друга не берут интервью только коты, - отмечает она. - Людям до сих пор интересно, как поживает условно Регина Тодоренко". Также на этой платформе хорошо заходят "треш-видео" из серии "избей собеседника селедкой". Из-за пандемии коронавируса в этом году пользуются популярностью трэвел-блоги. Ну и отлично смотрятся видеолайфхаки: от "Как собрать шкаф ИКЕА" до "Как упаковать чемодан".

Директор по digital & social media коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов объясняет, что для того, чтобы ролик стал популярным, нужно придерживаться следующей схемы: во-первых, он должен быть актуальным - для этого необходимо посмотреть, какие запросы популярны на сегодняшний день в Сети. Во-вторых, надо заранее продумать тизерную тему ролика, чтобы одно только название заинтриговало пользователей. Далее необходимо прописать сценарий, а также решить, в каком месте будет записано видео.

При размещении видео на YouTube нужно соблюсти все правила SEO-продвижения: подобрать 30 тегов, пять из которых должны быть топовыми в поиске, в название и описание видео включить топ-теги, добавить ссылки на другие каналы, добавить конечную заставку, подсказки. "Посеять видео в соцсетях, попросить коллег и друзей в первые два часа лайкнуть и прокомментировать видео - все это очень важно при продвижении", - отмечает специалист. На заключительном этапе необходимо настроить таргетинг - например, показывать видео на каналах конкурентов или тематических каналах, которые смотрит ваша целевая аудитория.

Что посмотреть на YouTube

На YouTube есть множество каналов по абсолютно разным тематикам - начиная от путешествий и заканчивая автоблогами. "РГ - Неделя" выбрала самые интересные каналы для каждой из тематик.

Детские

Читатели наверняка помнят передачу "Галилео", которая выходила на канале СТС, - теперь она переехала на YouTube. Записи программы выкладываются по несколько раз в неделю, и ее будет интересно смотреть детям и подросткам.

YouTube-канал "Синий трактор" предназначен для малышей от года до пяти лет. Основной контент - мультфильмы, которые показывают ребенку окружающий мир. Отдельно стоит отметить и песенки, которые придумывают авторы канала.

Если ребенок любит рисовать, то ему определенно понравится канал "Простые рисунки". Здесь подробно, очень медленно и понятно рассказывают, как можно нарисовать котика, собачку, домик и т.д.

Автоблоги

Любители автомобильной тематики наверняка помнят передачу "Авто-Вести", которая выходила на телеканале "Россия 24". Один из авторов передачи, Павел Блюденов, уже довольно давно ведет собственный канал на YouTube, где доступно рассказывает про новинки автоиндустрии.

Еще один блог, который обязаны посмотреть все, кто интересуется автомобильной тематикой, - Alan Elineev. Его автор прославился тем, что в 2006 году стал чемпионом мира в серии компьютерных гонок Need For Speed. Блогер снимает видео про самые разные автомобили, начиная от обычных повседневных и заканчивая спортивными автомобилями вроде Porsche и McLaren.

AcademeG - блогера Константина Заруцкого можно смело назвать царем российского автомобильного YouTube. В настоящее время у него уже 4,7 млн подписчиков. Основной контент канала - автомобильные шоу, где участвуют абсолютно разные машины, начиная от "УАЗов" и заканчивая Gelandewagen.

Хайтек

Самый популярный ИТ-канал на российском YouTube - это Wylsacom. Название канала возникло от аббревиатуры Would You Like Some Apples, что можно перевести как "Хотите ли вы свежих яблочек?". Блогер Валентин Петухов, который скрывается за этим ником, начал деятельность в далеком 2011 году, а его первым видео стала инструкция на тему того, как установить сторонний браузер на iOS. Валентин делает обзоры техники и рассказывает про нее простым и понятным языком.

YouTube-канал 808 возник из передачи "Чудо техники", которая идет на НТВ. Ведущий канала Ким Коршунов снимает обзоры смартфонов и других гаджетов. Нередко на канале можно встретить обзоры экзотических автомобилей. Канал понравится тем, кто интересуется ИТ-индустрией.

Еще один канал на ИТ-тематику - Droider.ru. Его ведущие - Валерий Истишев и Борис Веденский. Ребята делают репортажи с крупнейших выставок, объясняют подписчикам, в чем разница между дисплеями смартфонов разного типа, и делятся другим познавательным контентом.

Развлечения

Если интересно, какие "пасхалки" скрыты в тех или иных фильмах, рекомендуем канал Cut The Crap. Автор канала Артем Харченко дотошно разбирает как сами киноленты и подробно объясняет, что могли не заметить зрители, так и вышедшие трейлеры к фильмам. Кроме того, на канале регулярно выходят рецензии к кинофильмам и репортажи с выставок киноиндустрии.

Любителям популярных франшиз вроде "Звездных войн", "Гарри Поттера" рекомендуем канал "НеСпойлер".