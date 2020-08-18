Кто подставил Сальери, и еще три загадочных отравления, которых не было

270 лет назад родился Антонию Сальери - итальянский композитор, дирижер и величайший музыкальный педагог. Сальери написал не менее 40 опер, среди которых "Данаиды", "Тарар" и "Фальстаф", а его опера "Признанная Европа" исполнялась на открытии театра "Ла Скала". Своим учителем его называли Бетховен, Шуберт, Лист, Черни, Мейербер и Гуммель. Но судьба сыграла с ним жестокую шутку, и Сальери вошел в историю как возможный убийца Моцарта, а его имя стало синонимом зависти.

Такой репутацией композитор обязан Пушкинскому "Моцарту и Сальери", Римскому-Корсакову, написавшему одноименную оперу, пьесе Питера Шеффера "Амадей" и одноименному фильму Милоша Формана. Миф оказался настолько живуч, что скептиков не смогло разубедить даже решение суда, который в 1977 году оправдал Антони Сальери, доказав его невиновность. Но смерть Моцарта - не единственная загадка истории, которую вряд ли кому-то удастся разгадать.

Эмиль Золя: убийство или несчастный случай

Известный французский писатель, публицист и политический деятель Эмиль Золя скончался в Париже 29 сентября 1902 года. Официальная причина смерти - отравление угарным газом из-за неисправности дымохода в камине.

В тот вечер было холодно и сыро. Слуга разжег камин и супруги Золя уснули. Посреди ночи жена писателя проснулась, почувствовав себя плохо. Но Эмиль сказал ей: "Мне плохо, голова раскалывается. Посмотри, и собака больная. Наверное, мы что-то съели. Ничего, все пройдет. Не надо никого тревожить…". Это были его последние слова. Когда утром слуги, обеспокоенные тем, что хозяева до сих пор не проснулись, вошли в комнату, увидели, что хозяин уже мертв, а хозяйка в глубоком обмороке. Ее чудом удалось спасти.

Казалось бы, несчастный случай. Но следователи обнаружили, что дымоход был заткнут строительным мусором, а на крыше виднелись следы. Но кому они принадлежали - злоумышленникам или рабочим, чинившим накануне крышу, так и осталось неизвестным. Масло в огонь подлил журналист Жан Борель, который в 1953 году в газете "Либерасьон" опубликовал расследование "Убит ли Золя?". Он утверждал, что смерть Золя, возможно, является убийством, и привел в доказательство откровения нормандского фармацевта Пьера Акина, который рассказывал, будто трубочист Анри Буронфоссе признался ему, что намеренно заблокировал дымоход квартиры Эмиля Золя в Париже.

Людвиг ван Бетховен: фатальное лечение

Людвиг ван Бетховен - один из самых исполняемых композиторов в мире. И его смерть в 1827 году стала для всех большой трагедией и неожиданностью. Композитору было всего 56 лет.

Причину смерти определили точно уже в наши дни - отравление свинцом. Более того, австрийский патологоанатом Кристиан Райтер (Christian Reiter), работающий судмедэкспертом в Венском университете, установил и личность убийцы. Им оказался домашний врач композитора Андреас Ваврух (Andreas Wawruch). Ученый исследовал волосы маэстро, срезанные в последние дни его жизни, и выяснил, что концентрация свинца в них повышалась в несколько раз после визитов доктора. И Райтер предположил, что врач лечил пациента лекарством, содержащим свинец. Для обычного человека доза была безопасной, но у Бетховена был цирроз печени, о чем Ваврух не знал, и ядовитый металл сделал свое черное дело.

Коллега Кристиана Райтера из США Билл Уолш также исследовал останки композитора и сделал вывод, что свинец накапливался в тканях Бетховена годами, а не в последние месяцы его жизни. Но обо исследователя сошлись в одном - композитор тяжело болел, и свинец точно сыграл свою губительную роль в его безвременной кончине.

Алан Тьюринг: Белоснежка и откусанное яблоко

Алан Матисон Тьюринг - английский математик, логик и криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики. Его считают основоположником не только вычислительной техники, но и искусственного интеллекта. Именно он разгадал секрет "Энигмы", придумав устройство "Бомба", которое позволяло читать практически все сообщения "люфтваффе". Заслуги Алана Тьюринга были по достоинству оценены: после разгрома Германии он был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи 4-й степени. Также он был принят в Национальную физическую лабораторию в Лондоне, потом был назначен заместителем директора вычислительной лаборатории Манчестерского университета. Точку в его феноменальной карьере в 1952 году поставил суд по обвинению в нетрадиционной сексуальной ориентации. Скандал стал достоянием публики, и ученый подвергся осуждению.

8 июня 1954 года Тьюринг был найден мертвым в своем доме в Уилмслоу близ Манчестера. Смерть наступила от отравления и была признана самоубийством. Но прощальной записки Тьюринг не оставил, зато в его доме нашли список дел, которыми он планировала заняться в ближайшие выходные.

Так, действительно ли это было самоубийство или все-таки злой рок? На прикроватной тумбочке обнаружили откусанное яблоко (а Тьюринг был известным любителем яблок), и сразу же поползли слухи, что яд был именно в нем. Автор биографии Тьюринга Эндрю Ходжес предположил, что так ученый воссоздал сцену из мультфильма Уолта Диснея Белоснежка 1937 года - любимой сказки учёного. Эту версию поддержал и друг Тьюринга Алан Гарнер, который в 2011 году написал об этом в своей статье для The Guardian.

Однако позже современные исследователи опровергли эту версию и доказали, что отравление было вызвано вдыханием паров синильной кислоты, выделявшихся аппаратом для гальванического золочения Намеренно ли Тьюринг что-то сделал с химикатами или это было всего лишь небрежная случайность - этого мы уже не узнаем.

Но откусанное яблоко великого математика Тьюринга все же вошло в историю, став прототипом логотипа компании Apple. По крайней мере, многие верят в то, что все было именно так. Жаль, что эту легенду опроверг сам Стив Джобс: "Это неправда, но я бы хотел, чтобы это было правдой".