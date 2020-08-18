Новости

На Little Big подали в суд за "кражу баса и образа гопников" 11:31
В Ростовской области отменили массовые мероприятия до конца сентября 11:30
Двухсредный глиссирующий "Дрозд" представят на "Армии-2020" 11:11
В первом полугодии импорт автомобилей в РФ снизился на треть 11:10
Более 50% компаний в России перешли на "удаленку" из-за COVID-19 10:55
Названа дата выхода финала сериала "Сверхъестественное" 10:55
У Михаила Ефремова не нашли медицинских противопоказаний для участия в суде 10:54
В Москве число новых случаев COVID-19 за последний месяц снизилось на 10% 10:51
Курс биткоина поднялся до максимума за год 10:50
Названы самые дешевые съемные квартиры в Москве 10:37
Поэт и сценарист Борис Пастернак покончил с собой 10:36
В российских автосалонах почти закончились машины на продажу 10:25
В Минэнерго рассказали о самочувствии Александра Новака 10:18
Пациентка больницы под Курском очнулась в морге 10:13
В Биробиджане ввели режим ЧС из-за подтоплений 10:00
Путин поздравил РГО с юбилеем 09:51
Еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:38
Китайская вакцина от COVID-19 может поступить на рынок в конце декабря 09:29
Впервые на юге России самолет Ил-76МД сел на грунтовый аэродром 09:28
Аналитики спрогнозировали подорожание сотовой связи в России 09:25
ВВС Израиля впервые в истории проведут военные учения с коллегами из ФРГ 09:15
Вакцина от СOVID-19 не освобождает от прививок сезонного гриппа и ОРВИ 09:08
Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса 08:54
Петр Бирюков: До конца года в Москве приведут в порядок 15 прудов 08:12
В Роспотребнадзоре оценили популяционный иммунитет россиян к COVID-19 07:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 10:50
Рубрика: Экономика

Курс биткоина поднялся до максимума за год

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Курс самой популярной криптовалюты - биткоина - поднимался до 12,4 тысячи долларов, следует из данных портала coindesk.com. Это максимум для биткоина с прошлого августа, сейчас его стоимость продолжает колебаться возле достигнутых отметок.

Фото: iStock
Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Курс криптовалюты начал быстро расти вечером 17 августа. За сутки его стоимость прибавила более 4%. Еще в начале августа биткоин стоил около 11 тысяч долларов.

Для биткоина, как и других криптовалют, характерна крайне высокая волатильность курса. В этом году она была усилена еще и пандемией коронавируса. Так, в середине марта стоимость биткоина проваливалась ниже 5 тысяч долларов, хотя в феврале он стоил более 10 тысяч долларов.

Максимальной стоимости курс биткоина достигал в декабре 2017 года на пике интереса к криптовалютам и майнингу по всему миру. Тогда он превысил 20 тысяч долларов, но уже к февралю 2018 года провалился к 8 тысячам долларов.

С 2021 года в России, согласно недавно подписанному президентом закону, можно будет проводить сделки с криптовалютой, но использовать ее как средство платежа будет невозможно. В целом криптовалюты приобретут статус стандартного финансового актива, но исключительно в цифровой форме.

Экономика Финансы Виртуальные валюты Обзор рынков

Главное сегодня

У главы Минэнерго Александра Новака выявлен коронавирус
За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах
Американские конгрессмены осудили желание Трампа помиловать Сноудена
Эксперты обнаружили более 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов
У Михаила Ефремова не нашли медицинских противопоказаний для участия в суде
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае