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18.08.2020 04:53
Рубрика: Власть

Кузнецова: Планируется вывоз российских детей из лагеря аль-Холь в САР

С территории сирийского Дамаска вывезены практически все российские дети. Следующим этапом планируется вывоз детей из неподконтрольного сирийским властям лагеря аль-Холь. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

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Напомним, в ночь на 18 августа бортом Минобороны РФ на родину вернулись 26 российских детей из приютов Дамаска. Почти всем им от года до шести лет, пишет РИА Новости. После карантина детей передадут родственникам из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и еще пяти регионов.

Омбудсмен сообщила, что сейчас идут переговоры с руководством лагеря аль-Холь, который не подконтролен властям Сирии. Из-за пандемии коронавируса доступ к детям там был ограничен, но документы готовы все. "Списки переданы, есть договоренность, что мы их заберем", - сообщила Кузнецова, отметив, что еще планируется три-четыре рейса.

Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 157 детей - 122 из Ирака и 35 из Сирии. В ходе последнего вылета в САР российским врачам удалось взять пробы ДНК более чем у 70 детей-сирот, находящихся на территории лагерей беженцев.

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