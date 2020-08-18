Матвиенко призвала обеспечить сохранение малых и средних городов РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что надо доработать Стратегию пространственного развития РФ, чтобы улучшить условия жизни в малых и средних городах страны, снизить отток населения из них в мегаполисы.

Такое мнение глава Совфеда высказала в своем блоге на сайте верхней палаты парламента, посвященном 175-летию Русского географического общества.

"В последние десятилетия видна тенденция к "сверхурбанизации", когда жители малых и средних городов "стекаются" в более крупные. Энергия, исходящая от агломераций, в которых сейчас проживает половина населения страны, практически не доходит до остальных территорий", - отметила председатель СФ.

При этом она подчеркнула, что данная проблема, по сути, обойдена в Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. "В результате идет обезлюживание территорий. Что в перспективе сопряжено с серьезными геополитическими рисками", - считает Валентина Матвиенко.

"Полагаю, Стратегию следует доработать с тем, чтобы обеспечить сохранение малых и средних городов, улучшение условий жизни в них. Опыт ряда государств говорит о том, что научно-технический прогресс, основанные на нем производства открывают в этом плане новые возможности. Надо их использовать", - заявила она.

Кроме того, продолжила спикер, пандемия коронавируса показала, что следует переосмыслить отношение к урбанизации. "Похоже, человечество подошло к черте, когда создаваемые ею экологические, санитарные, социальные и иные проблемы перевешивают плюсы", - считает Матвиенко. Она предложила задуматься о том, так ли неизбежна урбанизация, и надо ли поддерживать этот процесс.

Территория - конкурентное преимущество России, которое следует использовать во благо страны и народа, уверена глава Совфеда. "А для этого провести всесторонний анализ ситуации в сфере расселения, размещения производительных сил с тем, чтобы предложить продуманные, взвешенные решения, учитывающие не только текущие, но и долгосрочные интересы страны. Убеждена, без существенных корректив в государственных, федеральных программах, стратегиях развития, в законодательстве не обойтись", - заключила она.