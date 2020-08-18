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18.08.2020 18:41
Рубрика: Экономика

Грузоподъемные

Минтранс предложил субсидировать международных автоперевозчиков
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
Компании, занимающиеся транзитными международными перевозками контейнеров на автотранспорте, могут получить субсидии на топливо и зарплату работникам. Проект постановления правительства об этом разработал минтранс.

Субсидии помогут увеличить объемы транзитных перевозок, считают в минтрансе. В связи с принимаемыми мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией спрос на автомобильные перевозки сократился. При этом по итогам совещания по вопросам повышения устойчивости российской экономики в сфере транспорта, которое проводил президент в мае этого года, было поручено включить в общенациональный план действий меры по развитию транзитных перевозок контейнеров.

Фото: iStock
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Поддержать деньгами предлагается российских транзитных автоперевозчиков через европейскую часть страны. Компенсировать им будут часть затрат в период с 1 сентября по 1 декабря 2020 года.

Субсидии станут рассчитывать в зависимости от количества перевезенных контейнеров и маршрутов перевозок отдельно для 20-футовых и 40-футовых контейнеров. Например, на маршруте Санкт-Петербург - Новороссийск за каждый 20-футовый контейнер предполагается заплатить по 30 тысяч рублей, а за 40-футовый - по 60 тысяч рублей.

В год российские перевозчики выполняют около тысячи транзитных рейсов, отмечают в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. В период действия субсидии будет перевезено около 200 контейнеров. То есть общая сумма субсидии в итоге может составить до 12 миллионов рублей.

Первоначально речь шла о сумме субсидий в один миллиард рублей, и ее планировалось полностью отдать железнодорожному транспорту, пояснил источник в отрасли, знакомый с ситуацией. Когда проект постановления был готов, в минэкономразвития обратили внимание, что в поручении президента речь шла о поддержке транзитных контейнерных перевозок всеми видами транспорта. В итоге часть денег было решено направить на поддержку автоперевозчиков.

Фото: iStock
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Вряд ли итоговая сумма будет большой, скорее всего речь может идти о десятке миллионов рублей. "Насколько эта мера будет действенной, сложно понять, так как за несколько месяцев трудно выполнить большое количество перевозок. Но дело не в финансовой составляющей, главное, что наконец органы власти обратили внимание на автомобильный транспорт", - заметил собеседник "РГ" в одной из автокомпаний. Как правило, дотируются отрасли с большим государственным участием - железнодорожный, авиационный, морской транспорт, а сейчас субсидировать предполагают автомобильный транспорт, где доля государственного участия минимальна, добавил он.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс

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