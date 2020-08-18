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18.08.2020 12:55
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi предложит россиянам самый гармоничный Outlander

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Mitsubishi Фото: Пресс-служба Mitsubishi
Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Mitsubishi расширит линейку модификаций своего бестселлера на российском рынке - кроссовера Outlander. В сентябре в продажу выйдет ограниченная серия Black Edition, в которой дизайнеры попытались добиться особой гармонии черного и белого цветов.

Фото: iStock
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Спецсерия создана на базе комплектаций 2.0 Invite 4WD и 2.0 Intense+ 4WD. Белые в целом машины получат целый ряд черных элементов. В частности, это 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетку радиатора, нижние накладки переднего и заднего бампера, верхние вставки над передним бампером, хромированные элементы двери багажника, боковые зеркала, молдинги дверей и рейлинги.

В салоне в черный цвет окрашена верхняя часть, включая потолок. Кроме того, на передней панели и дверных картах появятся черные вставки под карбон. Сиденья в такой машине обиты специальной комбинированной отделкой, имеющей водоотталкивающие свойства. Особый акцент оформлению интерьера придает прострочка красного цвета.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

В компании также уточнили, что в одной из комплектаций специальной версии - Invite 4WD - будут добавлены боковые подушки и шторки безопасности, коленная подушка для водителя и хромированные внутренние ручки дверей.

Фото: База "Роспатента"
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Доплата за Black Edition составит 65 тысяч рублей. В настоящее время пятиместные кроссоверы 2.0 Invite 4WD 2020 модельного года стоят 2 002 000, 2.0 Intense+ 4WD - 2 131 000. Семиместные 2.0 Intense+ 4WD - 2 181 000 рублей.

За первые полгода Outlander разошелся тиражом 6 475 автомобилей. Это более половины всех продаж компании - 11 608 штук.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi
#Mitsubishi