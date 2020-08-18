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Рубрика: Общество

Приемная кампания завершается в российских вузах

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Вузы страны завершают прием документов от абитуриентов, не сдающих дополнительные для поступления экзамены. В этом году прием новичков российские вузы начали 20 июля. Еще до получения результатов ЕГЭ выпускники могли подать документы.

Фото: Photoxpress
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Свыше 10 тысяч абитуриентов заявили о себе через интернет. В общей сложности через сервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг прислано 41 352 заявки, уточняет РИА Новости.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что большинство вузов в России начнут работу первого сентября с учетом всех санитарных требований. Ношение масок будет обязательным, а занятия физкультуры будут проводиться на свежем воздухе. Студентам будут регулярно измерять температуру, а в помещениях вузов проводить дезинфекцию воздуха. Предусмотрели также и варианты обучения для лиц с хроническими заболеваниями. Сотрудники вузов, которые входят в группу риска, получат возможность работать удаленно, добавил министр.

Ранее ряд вузов объявили о введении дистанционного формата обучения для иностранных студентов, которые не смогут попасть в Россию к началу нового учебного года.

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