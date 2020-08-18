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18.08.2020 22:50
Рубрика: Digital

Железный шеф

Чем угощает в столичном ресторане первый в России робот-повар?
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Неделя № 184(8238)
На кухне московского рыбного ресторана на Часовой улице появился робот-повар. Железный шеф готовит прямо на Ленинградском рынке среди поваров фастфуда, продавцов фруктов и овощей. Корреспонденты "РГ" отправились попробовать блюда от кулинарной машины и выяснили: сможет ли она "подсидеть" настоящего повара?
На планшете можно заказать блюда и настроить последовательность их приготовления. Фото: Алексанадр Корольков/РГ На планшете можно заказать блюда и настроить последовательность их приготовления. Фото: Алексанадр Корольков/РГ
На планшете можно заказать блюда и настроить последовательность их приготовления. Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Автоматы идут

Механические сотрудники уже не герои фантастических фильмов. Кофейные автоматы даже приобретают человеческие очертания, например, в парке "Зарядье" робот-бариста встречает посетителей музыкой и сам управляет кофемашиной, а в трех флагманских центрах госуслуг "Мои документы" можно легко попасть на прием к доброжелательному механическому медицинскому консультанту. Управление ресторанами роботы пока на себя не взяли, но первый шеф-повар в столице уже появился. Правда, рассмотреть в нем человека из будущего пока не получится - это гигантский куб с холодильником и механическими руками, которыми он готовит закуску по рецепту. Просим меню, но оказывается, получить от железного шефа можно пока только поке - холодное блюдо из рыбы, риса и овощей. Хорошо, что не бургеры, которые в Москве предлагают на каждом шагу. Зато поке у робота нескольких видов - из лосося, креветок, тунца и окуня. Делаем заказ с помощью планшета робота или с мобильника (если на нем установлено приложение ресторана), выбираем дополнительные ингредиенты: авокадо, томаты, редис, капусту, бобы и разнообразную зелень. И - ждем от робота шоу. Вопреки ожиданиям, железная рука при нас не рубит на мелкие кусочки лосося, не рвет в клочья листья салата, а просто достает из холодильника контейнеры с уже подготовленными продуктами. В строгой последовательности в нее выкладывает рис, капусту, помидоры, авокадо, лосось, редис с луком и петрушкой. Но и такие простые действия робота завораживают. Не проходит и минуты, как гавайский салат готов. "Робот за одну-две минуты может готовить четыре поке. Обычный повар за это время выдает лишь одно поке. К тому же человек на глазок может ошибиться с размером порции. Например, из-за усталости или запарки кому-то в блюдо положит 60 граммов лосося, а кому-то только 30. С роботом подобное исключено, - рассказал "РГ" Александр Мутовин, сооснователь сети "Много лосося". - У механического кулинара все ингредиенты уже скомпонованы в определенной граммовке, ему достаточно собрать их в зависимости от выбора покупателя. К тому же он не устает и готов работать беспрерывно".

Кулинарный поединок

К тому же рабочее место у железного шефа всегда в чистоте. Важно, что робот следит и за сроком годности продуктов во всех контейнерах и готовит исключительно из свежих. Когда время, например, сырой рыбы или авокадо подходит к концу, а это приблизительно шесть часов, на своем планшете робот подает сигнал управляющему кухни. С помощью того же планшета можно посмотреть не только какие продукты заканчиваются или начинают портиться, но и проследить, а при необходимости и настроить последовательность приготовления салатов. Но все это, конечно, доступно не покупателю, а техническому специалисту и повару, у которых механический сотрудник пока на испытательном сроке.

Механический кулинар следит за сроком годности продуктов

"Процесс приготовления блюд максимально автоматизирован, роль обычного повара рядом с машиной - поставлять свежие продукты и поддерживать их количество в зависимости от заказов, - рассказал Павел Швец, основатель российской компании-разработчика. - В него можно загрузить 400 контейнеров с разными ингредиентами на 80-100 блюд. Опустошенные и грязные коробки отправляются в мусорный бак, невидимый покупателям".

Робот за одну-две минуты может готовить четыре поке - холодное блюдо из рыбы, риса и овощей. Фото: Александр Корольков

Приготовлен с любовью

Стоимость блюда, приготовленного роботом, - 490 рублей, или на 30 рублей дешевле, чем у повара-человека. Москвичи пока подходят к машине скорее из любопытства, чем из-за любви к морепродуктам, а на заказ решаются немногие. Привычнее подойти к кассиру и узнать у него особенности меню ресторана. Некоторые прямо признаются, что им приятнее иметь дело с человеком, который готовит "с душой" и "с любовью". Робот на это, конечно, не способен. В лидерах по заказам у рыбного ресторана сейчас роллы и суши. Но робот не собирается ограничиваться приготовлением одного блюда. "В будущем он сможет делать любые салаты и даже горячие блюда, например пасту", - говорит Мутовин. Еще один плюс робота в сфере общепита - безопасность для здоровья. Многие москвичи сейчас сводят общение с персоналом к минимуму из-за боязни инфекции, гаджеты им привычнее.

Фото: iStock
Как пройти собеседование у робота

Разработчики кулинарной машины признаются, что будущее у фуд-робота есть, если не в торговом зале, то через пять-семь лет в продуктовых цехах такие машины наверняка появятся и значительно ускорят время подачи и доставки готовых блюд. Возможен и другой вариант - поставить робота как вендинговый аппарат в бизнес-центр или ТЦ, где клиенты сами смогут приобрести обед. Тем более к вендингу москвичи привыкли, они с удовольствием покупают в автоматах газировку и снеки, линзы, наушники, маски.

А еще российские разработчики подумывают продавать железных поваров странам с дорогой рабочей силой. "В США, например, уже много роботизированных поваров. Пока они не могут полностью приготовить роллы, но выполняют часть операций, значительно ускоряя процесс приготовления. Там труд рядового повара может стоит 13-15 долларов в час, и роботизация массового сегмента ресторанного бизнеса дает существенный экономический эффект. В России его пока нет, так как на аналогичной позиции повара получают всего 3-4 доллара в час", - подсчитал Мутовин.

Справка "РГ"

На северо-востоке Москвы у станции метро "Бутырская" в июле открылся роботизированный ресторан. Заказ и оплата в нем производятся через сенсорные экраны со встроенной функцией биометрии: искусственный интеллект позволяет запоминать вкусы гостя и предлагать ему в следующий раз любимые блюда - стрипсы, наггетсы или картошку по-деревенски. Выдает заказ роборука. Но готовят блюда по-прежнему люди.

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