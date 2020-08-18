Движение на участке трассы М-5 в районе Бронниц откроют в ноябре

Новости

Стали известны гонорары Сноудена за семь лет после бегства из США 13:04
73-летний Алибасов подал на развод с 81-летней Федосеевой-Шукшиной 12:53
США разозлили испытания С-400 на истребителях F-16 в Турции 12:46
На Урале директор автопредприятия попал под суд за избиение пассажира 12:31
Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в ремейке "Самолетом, поездом, машиной" 12:29
"Черные банкиры" заработали на выводе денег за рубеж более 600 млн рублей 12:25
МИД Беларуси анонсировал ряд телефонных переговоров с участием Макея 12:21
Экипаж Беларуси по танковому биатлону выступит в день открытия АрМИ 12:20
СМИ: Смолов переходит в "Фенербахче" на правах аренды 12:15
Самому известному венгру в мире Ференцу Пушкашу посвятили новый мюзикл 12:10
В Приморье проблемы обманутых дольщиков могут решить к 2022 году 11:56
В Екатеринбурге назвали условие для введения удаленки в школах 11:41
Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков 11:39
В Минске пройдет первый концерт "Би-2" с начала карантина 11:31
На Little Big подали в суд за "кражу баса и образа гопников" 11:31
В Ростовской области отменили массовые мероприятия до конца сентября 11:30
Двухсредный глиссирующий "Дрозд" представят на "Армии-2020" 11:11
В первом полугодии импорт автомобилей в РФ снизился на треть 11:10
Более 50% компаний в России перешли на "удаленку" из-за COVID-19 10:55
Названа дата выхода финала сериала "Сверхъестественное" 10:55
У Михаила Ефремова не нашли медицинских противопоказаний для участия в суде 10:54
В Москве число новых случаев COVID-19 за последний месяц снизилось на 10% 10:51
Курс биткоина поднялся до максимума за год 10:50
Названы самые дешевые съемные квартиры в Москве 10:37
Поэт и сценарист Борис Пастернак покончил с собой 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 12:56
Рубрика: Экономика

Движение на участке трассы М-5 в районе Бронниц откроют в ноябре

Текст: Евгений Гайва
Движение по федеральной трассе М-5 "Урал", которая связывает Москву с Челябинском, в районе Бронниц планируется открыть в ноябре 2020 года, сообщили в госкомпании "Автодор".
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Строительство развязки на пересечении четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4) с трассой М-5 "Урал" идет круглосуточно. Для ускорения строительства и завершения работ в 2020 году, участок М-5 в районе Бронниц был полностью перекрыт, пояснили в госкомпании.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин одобрил выделение средств на автодорогу Онега-Архангельск

Часть дороги разобрана, так как ЦКАД проходит под М-5 (в створе дороги). На пересечении двух федеральных трасс идет строительство восьми съездов общей протяженностью 4,2 километра. На данный момент на правой половине сооружения смонтированы все 28 балок пролетных строений, ведется армирование плиты проезжей части.

Монтаж балок пролетных строений правого направления начнут 10 сентября. На левой половине устроены крайние опоры, идет работа по устройству ростверков промежуточных опор.

Четвертый пусковой комплекс имеет протяженность 96,8 километра. Он проходит по шести городским округам (Богородский, Раменский, Воскресенск, Павловский Посад, Электросталь и Домодедово) Московской области от М-7 "Волга" до М-4 "Дон". На нем возводится 71 искусственное сооружение, в том числе шесть транспортных развязок.

В регионах Экономика Транспорт Авто Дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

У главы Минэнерго Александра Новака выявлен коронавирус
За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах
Американские конгрессмены осудили желание Трампа помиловать Сноудена
Эксперты обнаружили более 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов
У Михаила Ефремова не нашли медицинских противопоказаний для участия в суде
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае