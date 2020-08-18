Движение на участке трассы М-5 в районе Бронниц откроют в ноябре

Движение по федеральной трассе М-5 "Урал", которая связывает Москву с Челябинском, в районе Бронниц планируется открыть в ноябре 2020 года, сообщили в госкомпании "Автодор".

Строительство развязки на пересечении четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4) с трассой М-5 "Урал" идет круглосуточно. Для ускорения строительства и завершения работ в 2020 году, участок М-5 в районе Бронниц был полностью перекрыт, пояснили в госкомпании.

Часть дороги разобрана, так как ЦКАД проходит под М-5 (в створе дороги). На пересечении двух федеральных трасс идет строительство восьми съездов общей протяженностью 4,2 километра. На данный момент на правой половине сооружения смонтированы все 28 балок пролетных строений, ведется армирование плиты проезжей части.

Монтаж балок пролетных строений правого направления начнут 10 сентября. На левой половине устроены крайние опоры, идет работа по устройству ростверков промежуточных опор.

Четвертый пусковой комплекс имеет протяженность 96,8 километра. Он проходит по шести городским округам (Богородский, Раменский, Воскресенск, Павловский Посад, Электросталь и Домодедово) Московской области от М-7 "Волга" до М-4 "Дон". На нем возводится 71 искусственное сооружение, в том числе шесть транспортных развязок.