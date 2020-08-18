Каршеринговый оператор "Делимобиль" запустил новый междугородный маршрут Москва - Санкт-Петербург - Москва. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании. Ранее такой формат расширил "Яндекс.Драйв": из столицы можно путешествовать не только в Питер, но также в Казань и Сочи.

"Текущая ситуация показывает рост интереса к внутрироссийским путешествиям, - рассказывает директор по коммерции и маркетингу "Делимобиля" Елена Бехтина. - Исследования показывают, что до 30 процентов таких поездок будут совершаться именно на автомобилях. Каршеринг находит в этом свою нишу". На туристов рассчитан делимаршрут Москва - Питер - Москва. Например, отправляясь в питерский вояж, можно запланировать заезд в Выборг, Великий Новгород и еще множество интереснейших мест. Взять для этого можно любой автомобиль - от простого Hyundai Solaris до, скажем, BMW. Тем самым реально регулировать стоимость поездки. В инфографике мы попытались представить, сколько будет стоить один день бюджетной поездки на "Делимобиле" до Санкт-Петербурга - получается что-то в районе 4100 руб. Однако очень многое будет зависеть не только от марки авто, но и от километража по питерской земле. Например, если вы приезжаете в Питер на Solaris, два дня там гуляете при минимуме поездок, а потом возвращаетесь назад, то общая сумма составит 11 930 руб., но часть можно оплатить бонусами.

Ранее питерское направление для пользователей шеринга предложил "Яндекс.Драйв". Правда, отправиться туда можно не на любой машине, а только на Mercedes премиум-класса. Например, на C180 - стоит ценник 10 443. До Казани на этой же машине из Москвы можно уехать за 12 391 руб. Еще одно интереснейшее направление "Яндекс.Драйва" - Москва - Сочи. До курортов Краснодарского края разрешают стартовать на любой машине, хоть на Volkswagen Polo. Но тут еще надо понять, какой тариф выбрать, чтобы не переплатить. Например, поедешь по поминутному, а вдруг в глухую пробку встанешь? Для инфографики мы рассчитали фиксированный семидневный тариф на Skoda Octavia, плюс 8 рублей за каждый километр. Вышло ориентировочно 16 тыс. руб. за день пути, однако этот ценник лишь приблизительный - многое будет зависеть от выбранной трассы. Например, если ехать по М4, то придется доплатить. А если свернуть на бесплатные дороги, то можно перебрать по километражу. И не забывайте, что авто надо будет отогнать обратно в Москву.

"В любом случае такие поездки популярны для компаний, - поделился с "РГ" издатель проекта "Трушеринг" Юрий Николаев. - Если ехать на минивэне с 7 друзьями, то в итоге это получится выгоднее, чем самолет или поезд. Особенно если учесть плюсы по мобильности в регионе, где вы отдыхаете. И потом это просто интереснее банального перелета". Среди минусов - возможные проблемы, связанные с техобслуживанием.