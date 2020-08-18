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18.08.2020 17:37
Рубрика: Транспорт

Выборг за вами

Каршеринг расширяет формат межгорода
Текст: Сергей Бабкин
Каршеринговый оператор "Делимобиль" запустил новый междугородный маршрут Москва - Санкт-Петербург - Москва. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании. Ранее такой формат расширил "Яндекс.Драйв": из столицы можно путешествовать не только в Питер, но также в Казань и Сочи.
На каршеринге теперь можно добраться даже до Сочи. Есть также интересные маршруты на Урале и в Поволжье. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС На каршеринге теперь можно добраться даже до Сочи. Есть также интересные маршруты на Урале и в Поволжье. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
На каршеринге теперь можно добраться даже до Сочи. Есть также интересные маршруты на Урале и в Поволжье. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Текущая ситуация показывает рост интереса к внутрироссийским путешествиям, - рассказывает директор по коммерции и маркетингу "Делимобиля" Елена Бехтина. - Исследования показывают, что до 30 процентов таких поездок будут совершаться именно на автомобилях. Каршеринг находит в этом свою нишу". На туристов рассчитан делимаршрут Москва - Питер - Москва. Например, отправляясь в питерский вояж, можно запланировать заезд в Выборг, Великий Новгород и еще множество интереснейших мест. Взять для этого можно любой автомобиль - от простого Hyundai Solaris до, скажем, BMW. Тем самым реально регулировать стоимость поездки. В инфографике мы попытались представить, сколько будет стоить один день бюджетной поездки на "Делимобиле" до Санкт-Петербурга - получается что-то в районе 4100 руб. Однако очень многое будет зависеть не только от марки авто, но и от километража по питерской земле. Например, если вы приезжаете в Питер на Solaris, два дня там гуляете при минимуме поездок, а потом возвращаетесь назад, то общая сумма составит 11 930 руб., но часть можно оплатить бонусами.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Ранее питерское направление для пользователей шеринга предложил "Яндекс.Драйв". Правда, отправиться туда можно не на любой машине, а только на Mercedes премиум-класса. Например, на C180 - стоит ценник 10 443. До Казани на этой же машине из Москвы можно уехать за 12 391 руб. Еще одно интереснейшее направление "Яндекс.Драйва" - Москва - Сочи. До курортов Краснодарского края разрешают стартовать на любой машине, хоть на Volkswagen Polo. Но тут еще надо понять, какой тариф выбрать, чтобы не переплатить. Например, поедешь по поминутному, а вдруг в глухую пробку встанешь? Для инфографики мы рассчитали фиксированный семидневный тариф на Skoda Octavia, плюс 8 рублей за каждый километр. Вышло ориентировочно 16 тыс. руб. за день пути, однако этот ценник лишь приблизительный - многое будет зависеть от выбранной трассы. Например, если ехать по М4, то придется доплатить. А если свернуть на бесплатные дороги, то можно перебрать по километражу. И не забывайте, что авто надо будет отогнать обратно в Москву.

"В любом случае такие поездки популярны для компаний, - поделился с "РГ" издатель проекта "Трушеринг" Юрий Николаев. - Если ехать на минивэне с 7 друзьями, то в итоге это получится выгоднее, чем самолет или поезд. Особенно если учесть плюсы по мобильности в регионе, где вы отдыхаете. И потом это просто интереснее банального перелета". Среди минусов - возможные проблемы, связанные с техобслуживанием.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Сергей Бабкин