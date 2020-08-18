СК проверит историю очнувшейся в морге жительницы Курской области

Новости

Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 15:47
В Ингушетии спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков 15:43
Ловрен отметил ужасный английский Дзюбы 15:43
Суд отменил продление ареста акций Михаила Абызова 15:27
Антиправительственные протесты в Болгарии поддержали более 60% граждан 15:24
Путин в беседе с Макроном подчеркнул недопустимость давления на руководство РБ 15:15
Стали известны дата, место прощания и похорон Валентины Легкоступовой 15:11
Член президиума Боснии Милорад Додик поздравил Шойгу с юбилеем РГО 15:05
Корпорация Oracle включилась в гонку за TikTok 15:01
Появились подробности гибели поэта и сценариста Бориса Пастернака 15:00
Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу 14:58
Житель Сибири несколько дней бродил по тайге и спасся от медведицы 14:29
Конкурсный управляющий присвоил себе более 16 миллионов рублей 14:23
Глава минздрава Беларуси: Скорые не привозили милицию к местам задержаний 14:18
Россиянка, у которой в Италии забрали детей, вернулась с ними на родину 14:09
В Москве выбрали имена двум лосятам-сиротам 14:03
Госиспытания новой подлодки "Волхов" начались на Балтфлоте 14:01
На Таймыре состоялся учебный бой при высадке морского десанта 13:47
Гоша Куценко предсказал запрет слова "негр" в России 13:17
В Астраханской области стартовали учения ОДКБ "Эшелон-2020" 13:16
Стали известны гонорары Сноудена за семь лет после бегства из США 13:04
73-летний Алибасов подал на развод с 81-летней Федосеевой-Шукшиной 12:53
США разозлили испытания С-400 на истребителях F-16 в Турции 12:46
На Урале директор автопредприятия попал под суд за избиение пассажира 12:31
Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в ремейке "Самолетом, поездом, машиной" 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 15:40
Рубрика: Происшествия

СК проверит историю очнувшейся в морге жительницы Курской области

Текст: Анна Скрипка (Курск)

В СУ СК по Курской области начали проверку после сообщений о попавшей в морг пациентке Горшеченской центральной районной больницы, сообщает РИА Новости. Женщину отвезли туда, посчитав мертвой. Однако пришедший утром на работу сотрудник учреждения обнаружил ее живой.

В Подмосковье сотрудники морга попались на мошенничестве

Напомним, ранее проверку начали в комитете здравоохранения региона. Там назвали такие ситуации недопустимыми, отметив, что теперь в ЦРБ будет работать специальная экспертная комиссия, в компетенции которой не приходится сомневаться.

По итогам проверки будут приняты решения, в том числе административные, если это потребуется.

Сама пациентка была переведена в областную клиническую больницу: в настоящее время она находится в стабильно тяжелом состоянии, медики продолжают бороться за ее жизнь и здоровье.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск

Главное сегодня

У главы Минэнерго Александра Новака выявлен коронавирус
За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах
Матвиенко призвала обеспечить сохранение малых и средних городов РФ
Американские конгрессмены осудили желание Трампа помиловать Сноудена
Эксперты обнаружили более 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов
Отсутствие запрета продавать микродоли жилья играет на руку мошенникам
Почему угроза реального срока не пугает любителей выпить за рулем