СК проверит историю очнувшейся в морге жительницы Курской области

В СУ СК по Курской области начали проверку после сообщений о попавшей в морг пациентке Горшеченской центральной районной больницы, сообщает РИА Новости. Женщину отвезли туда, посчитав мертвой. Однако пришедший утром на работу сотрудник учреждения обнаружил ее живой.

Напомним, ранее проверку начали в комитете здравоохранения региона. Там назвали такие ситуации недопустимыми, отметив, что теперь в ЦРБ будет работать специальная экспертная комиссия, в компетенции которой не приходится сомневаться.

По итогам проверки будут приняты решения, в том числе административные, если это потребуется.

Сама пациентка была переведена в областную клиническую больницу: в настоящее время она находится в стабильно тяжелом состоянии, медики продолжают бороться за ее жизнь и здоровье.