На Алтае трех подростков осудили за жестокое избиение ребенка

Новости

Россиянка, у которой в Италии забрали детей, вернулась с ними на родину 14:09
В Москве выбрали имена двум лосятам-сиротам 14:03
Госиспытания новой подлодки "Волхов" начались на Балтфлоте 14:01
На Таймыре состоялся учебный бой при высадке морского десанта 13:47
Гоша Куценко предсказал запрет слова "негр" в России 13:17
В Астраханской области стартовали учения ОДКБ "Эшелон-2020" 13:16
Стали известны гонорары Сноудена за семь лет после бегства из США 13:04
73-летний Алибасов подал на развод с 81-летней Федосеевой-Шукшиной 12:53
США разозлили испытания С-400 на истребителях F-16 в Турции 12:46
На Урале директор автопредприятия попал под суд за избиение пассажира 12:31
Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в ремейке "Самолетом, поездом, машиной" 12:29
"Черные банкиры" заработали на выводе денег за рубеж более 600 млн рублей 12:25
МИД Беларуси анонсировал ряд телефонных переговоров с участием Макея 12:21
Экипаж Беларуси по танковому биатлону выступит в день открытия АрМИ 12:20
СМИ: Смолов переходит в "Фенербахче" на правах аренды 12:15
Самому известному венгру в мире Ференцу Пушкашу посвятили новый мюзикл 12:10
В Приморье проблемы обманутых дольщиков могут решить к 2022 году 11:56
В Екатеринбурге назвали условие для введения удаленки в школах 11:41
Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков 11:39
В Минске пройдет первый концерт "Би-2" с начала карантина 11:31
На Little Big подали в суд за "кражу баса и образа гопников" 11:31
В Ростовской области отменили массовые мероприятия до конца сентября 11:30
Двухсредный глиссирующий "Дрозд" представят на "Армии-2020" 11:11
В первом полугодии импорт автомобилей в РФ снизился на треть 11:10
Более 50% компаний в России перешли на "удаленку" из-за COVID-19 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 13:16
Рубрика: Происшествия

На Алтае трех подростков осудили за жестокое избиение ребенка

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае нашумевшая история, когда четверо подростков в городе Камень-на-Оби жестоко избили ребенка и выложили видео избиения в соцсети, завершилась осуждением трех участников расправы. Об этом рассказала на онлайн-конференции уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

По словам уполномоченного, после расследования и изучения всех обстоятельств этого ЧП городская комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в суд о принятии воспитательных мер в отношении трех подростков, участвовавших в избиении. В результате один из них был отправлен на 30 суток в центр временного содержания несовершеннолетних преступников (ЦВСНП). А двое будут направлены на перевоспитание в закрытые образовательные учреждения.

Красноярские следователи проверят видео с избиением девочки в лифте

- 11 августа решение суда о направлении одного подростка в ЦВСНП вступило в силу и он уже отправлен на интенсивную реабилитацию, - пояснила Ольга Казанцева. - По двум другим, которые будут обучаться в закрытых образовательных учреждениях, решения суда еще не вступили в силу и могут быть обжалованы. А четвертый участник избиения не был привлечен к ответственности, поскольку он впервые попал в поле зрения органов профилактики. Но с ним специалисты подразделения по делам несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу.

Напомним, что в начале июня в Камне-на-Оби четверо подростков жестоко избили 13-летнего мальчика, пасшего недалеко от своего дома коз. На видео, которое нападавшие сняли на телефон и выложили в соцсетях, видно, что подростки наносили удары по голове и лицу ребенка. После избиения мальчик попал в больницу с многочисленными травмами и подозрением на сотрясение мозга.

Позднее при расследовании выяснилось, что эта группа подростков терроризировала и других детей. По словам Ольги Казанцевой, проверка, проведенная в Камне-на-Оби после этого ЧП, выявила недостатки в работе подразделения по делам несовершеннолетних. "Должностные лица, которые не вели учет неформальных групп несовершеннолетних, были привлечены к дисциплинарной ответственности", - подчеркнула она.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

У главы Минэнерго Александра Новака выявлен коронавирус
За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах
Матвиенко призвала обеспечить сохранение малых и средних городов РФ
Американские конгрессмены осудили желание Трампа помиловать Сноудена
Эксперты обнаружили более 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов
Отсутствие запрета продавать микродоли жилья играет на руку мошенникам
Почему угроза реального срока не пугает любителей выпить за рулем