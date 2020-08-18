На Алтае трех подростков осудили за жестокое избиение ребенка

В Алтайском крае нашумевшая история, когда четверо подростков в городе Камень-на-Оби жестоко избили ребенка и выложили видео избиения в соцсети, завершилась осуждением трех участников расправы. Об этом рассказала на онлайн-конференции уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

По словам уполномоченного, после расследования и изучения всех обстоятельств этого ЧП городская комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в суд о принятии воспитательных мер в отношении трех подростков, участвовавших в избиении. В результате один из них был отправлен на 30 суток в центр временного содержания несовершеннолетних преступников (ЦВСНП). А двое будут направлены на перевоспитание в закрытые образовательные учреждения.

- 11 августа решение суда о направлении одного подростка в ЦВСНП вступило в силу и он уже отправлен на интенсивную реабилитацию, - пояснила Ольга Казанцева. - По двум другим, которые будут обучаться в закрытых образовательных учреждениях, решения суда еще не вступили в силу и могут быть обжалованы. А четвертый участник избиения не был привлечен к ответственности, поскольку он впервые попал в поле зрения органов профилактики. Но с ним специалисты подразделения по делам несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу.

Напомним, что в начале июня в Камне-на-Оби четверо подростков жестоко избили 13-летнего мальчика, пасшего недалеко от своего дома коз. На видео, которое нападавшие сняли на телефон и выложили в соцсетях, видно, что подростки наносили удары по голове и лицу ребенка. После избиения мальчик попал в больницу с многочисленными травмами и подозрением на сотрясение мозга.

Позднее при расследовании выяснилось, что эта группа подростков терроризировала и других детей. По словам Ольги Казанцевой, проверка, проведенная в Камне-на-Оби после этого ЧП, выявила недостатки в работе подразделения по делам несовершеннолетних. "Должностные лица, которые не вели учет неформальных групп несовершеннолетних, были привлечены к дисциплинарной ответственности", - подчеркнула она.