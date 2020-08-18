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18.08.2020 14:54
Рубрика: Происшествия

Омич выстрелом из "воздушки" убил мужчину за комментарий в соцсетях

Текст: Никита Зайков

В Омске суд арестовал 31-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве. Как рассказали в областной прокуратуре, роковой конфликт между двумя мужчинами начался из-за комментария в соцсетях.

По версии следствия, неделю назад обвиняемый наткнулся в интернете на ролик, на котором автомобилист нарушил правила дорожного движения. Пользователь соцсетей не утерпел и оставил под записью свой комментарий. В ответ от незнакомого человека пришло оскорбительное сообщение.

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Виртуальный конфликт закончился тем, что спорщики договорились встретиться и выяснить отношения лицом к лицу. Спустя три дня, 15 августа, фигурант уголовного дела приехал на работу к своему обидчику в СТО по улице 22 Декабря. Там началась словесная перепалка, в ходе которой обвиняемый произвел выстрел из пневматической винтовки калибра 4,5 миллиметров.

Небольшая пуля, выпущенная из спортивного оружия, угодила в грудь потерпевшему. Он скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Тем временем злоумышленник скрылся. Правоохранителям удалось быстро выйти на след нападавшего и задержать его. Пневматическое оружие было изъято.По ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой, суд заключил обвиняемого под стражу.

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