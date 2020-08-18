Под Вологдой учеников сгоревшей школы будут возить в соседнюю деревню

Ученики сгоревшей дотла малокомплектной школы в деревне Лодейка Великоустюгского района будут учиться в Большевистской школе в деревне Благовещенье. Она расположена примерно в 25 километрах. Для этого купят школьный автобус, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

"РГ" писала о том, что сегодняшней ночью загорелась одноэтажная деревянная школа. Когда на место ЧП прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, строение было полностью охвачено пламенем. Здание 1964 года постройки уничтожено огнем.

Здесь располагались сразу три образовательных учреждения: начальная, среднеобразовательная школа и детский сад. 1 сентября в школу должны были пойти шесть детей и один ребенок в детский сад. В учреждениях работали три педагога и четыре сотрудника обслуживающего персонала.

Как сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин, для учеников сгоревшей школы приобретут школьный автобус, деньги на него выделят из Резервного фонда правительства Вологодской области, а маршрут подвоза детей и педагогов до центральной усадьбы отремонтируют до 1 сентября.

Глава региона Олег Кувшинников поручил дополнительно проверить все образовательные и социальные учреждения области, в первую очередь расположенные в деревянных зданиях, на предмет состояния электропроводки и работоспособности автоматической пожарной сигнализации.