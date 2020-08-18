В Вологодской области дотла сгорела Большевистская сельская школа

В селе Лодейка Великоустюгского района полностью сгорела "Большевистская основная общеобразовательная школа". Пострадавших нет, сообщили во вторник в пресс-службе регионального УМЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в половине третьего ночи. На место выехали спасатели. Всего в ликвидации возгорания участвовали 30 человек и 13 единиц техники.

Пожар полностью ликвидировали в 6.30. Деревянное строение уничтожено огнем. Здесь располагались сразу три учебных учреждения - начальная и средняя школы, а также детский сад. В школе занимались шесть ребят, а детский сад посещал один ребенок.

Рассматриваются две версии пожара: электротехническая и неисправность котла, для которого использовали твердое топливо. Сумма ущерба устанавливается.

Кстати, "РГ" недавно рассказывала еще об одном пожаре в Вологодской области. От удара молнии дотла сгорела школа в селе Шебеньгский Погост Тарногского района. Здесь обучались 30 детей с 1 по 9 классы. Теперь младшеклассники будут заниматься в здании детского сада, а старших ребят будут возить в районный центр за десять километров - в село Тарногский Городок.