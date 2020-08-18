В Тюмени нашли коронавирус у кошки

Городская станция по борьбе с болезнями животных в Тюмени проводила научно-исследовательскую работу по оценке распространения коронавирусной инфекции, для этого брали анализы у домашних кошек. У одного из питомцев в пробе нашли генетический материал коронавируса (SARS-Cov-2), сообщается на официальном портале регионального управления Россельхознадзора.

Результаты анализа стали известны 10 августа. Хозяевам кошки выдали предписание изолировать ее дома, не подпускать близко к другим животным и наблюдать за состоянием здоровья. Также как в случае с человеком, все меры предосторожности нужно соблюдать в течение двух недель - то есть инкубационного периода болезни.

Напомним, коронавирус распространяется от человека к человеку, но зараженный хозяин может "наградить" болезнью своего домашнего любимца. "По данным Всемирной организации здравоохранения животных, на сегодня нет ни одного случая передачи COVID-19 человеку от кошки", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Пушистая жительница Тюмени сейчас чувствует себя хорошо, симптомов инфекции у нее нет.

Между тем

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в северном регионе выявлено 55 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 7128). За весь период пандемии в области скончались 28 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Кстати

У тюменцев - высокий иммунитет к коронавирусу. С таким заявлением выступил сегодня местный Роспотребнадзор. Доля жителей с антителами к COVID-19 составила 24,5 процента, что выводит область в семерку самый устойчивых к инфекции регионов России.

В управлении пояснили: большой процент людей с антителами к коронавирусу связан с высоким уровнем миграционных процессов в регионе. В области проживает большое количество вахтовиков, развернуты обсерваторы, и здесь раньше многих субъектов столкнулись с COVID-19 - поэтому сформировался коллективный иммунитет.

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