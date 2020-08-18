Россияне стали меньше жаловаться на страховщиков

В первой половине 2020 года количество жалоб на страховые компании, поступивших в Банк России, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35% - с 23,1 до 15 тысяч штук. Намного меньше россияне стали жаловаться на страхование жизни. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

В первом полугодии по страхованию жизни в ЦБ поступило 550 жалоб, что на 48% ниже, чем за аналогичный период в 2019-м. По мнению Юргенса, существенное сокращение жалоб по страхованию жизни особенно ценно на фоне того, что в первом полугодии не было сокращения рынка.

"Многолетняя работа самих страховщиков, Банка России и ВСС за качество раскрытия информации о продуктах приносит свои положительные плоды. Это очень важный для нас результат, который показывает, что общая работа по совершенствованию страховых продуктов, донесению информации до клиента, мероприятия по финансовой грамотности складываются в единый позитивный результат", - сказал он.

Также существенно, на 35% - с 18,5 до 12 тысяч штук, уменьшилось количество жалоб на ОСАГО. Главным образом это связано с ростом конкуренции между страховыми компаниями за клиентов, отметил Юргенс. Особенно конкуренция усилилась после начала реформы по индивидуализации тарифов по ОСАГО.

По имущественным видам страхования, в том числе по каско, количество жалоб снизилось на 17% - с 990 до 820 штук. Заметно, на 35% - с 2,6 до 1,6 тысячи штук, уменьшилось количество жалоб и по всем прочим видам страхования.