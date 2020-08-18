Россиянка, у которой в Италии забрали детей, вернулась с ними на родину

Наша соотечественница Анна Варганова и двое ее несовершеннолетних детей, которых у женщины изъяли итальянские социальные службы, вернулись на родину. Это результат совместной работы российских дипломатов из трех стран, сообщило посольство России в Италии.

"На днях успешно завершился длившийся на протяжении года процесс, связанный с приостановлением на территории Италии в родительских правах гражданки России А.С.Варгановой в отношении ее несовершеннолетних детей", - цитирует представителя посольства РИА Новости.

Российские дипломаты из Стамбула, Рима и Бухареста и российские компетентные органы сумели назначить попечителя, который прибыл в Италию и после завершения необходимых юридических формальностей благополучно вернулся вместе с детьми и их биологической матерью в Россию.

В интервью "РГ" омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что суд решил передать опеку над детьми бабушке, проживающей в Ростовской области:

- Двое детей, российских граждан, по решению суда переданы под опеку бабушке, которая проживает в Ростовской области. Мы связались с уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области. При необходимости в регионе семье готовы оказать помощь и сопровождение этой семье. Мы продолжаем держать эту ситуацию на контроле до момента возвращения детей в Россию.

Напомним, что в конце сентября 2019 году суд по делам несовершеннолетних южноитальянского города Бари приостановил родительские права Варгановой в отношении ее пятилетнего сына. Женщина родила его в Италии, но отец отказался от ребенка. Финансовые трудности матери-одиночки стали причиной того, что мальчика поместили в социальное учреждение. Она тут же обратилась за помощью в российское посольство. "Ребенок сейчас погибает. Вянет как цветок. Я хочу его спасти и уехать в Россию", - передавали СМИ крик о помощи несчастной матери.

Посольство связалось с представителями ассоциаций российских соотечественников в Бари, а консульский отдел находился в контакте с соответствующими итальянскими компетентными ведомствами.

По словам Варгановой, сына у нее изъяли, узнав, что она собирается вернуться в Россию. Россиянка родила еще одного ребенка, которого также отправили в социальное учреждение Италии.