Старые смартфоны Samsung неожиданно получили обновление для Android

Выпущенные в 2016 году смартфоны Samsung Galaxy S7 получили обновление безопасности, которое исправляет критическую уязвимость в программной прошивке.

Традиционно все смартфоны Samsung получают обновления Android на протяжении двух лет, а затем еще год для них выпускаются патчи безопасности.

Внеплановый и неожиданный выход обновления был обусловлен, по всей видимости, критическим статусом уязвимости, обнаруженной в ОС. Речь идет об уязвимости SVE-2020-16747, обнаруженной исследователем из организации Google Project Zero, занимающейся поиском ошибок безопасности. Она позволяет атаковать смартфоны через зараженные изображения Qmage.

Напомним, что многие смартфоны Samsung с текущего года будут получать три крупных обновления Android вместо двух.