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18.08.2020 11:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota и Mazda готовятся к выпуску кроссоверов на общей платформе

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Mazda Фото: Пресс-служба Mazda
Фото: Пресс-служба Mazda

Компании Toyota и Mazda выпустят кроссоверы на общей платформе. Что это будут за модели, стороны пока держат в тайне.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Их производство будет налажено на строящемся заводе в североамериканском штате Алабама, принадлежащем двум компаниям на паритетных началах.

Что интересно, по первоначальному плану на заводе должны были производить седаны Toyota Corolla. Однако в начале нынешнего года план изменили, а смета существенно выросла с 1,6 миллиарда долларов до 2,3 миллиардов. Максимальная мощность - до 300 тысяч автомобилей в год - распределена между партнерами поровну.

Что за кроссоверы будут производить на новом заводе, будет объявлено в сентябре. Завершающий этап набора персонала начнется в конце года. Штат работников предприятия превысит 4000 человек. Производство будет запущено в начале 2021 года.

#Toyota #Mazda