Трамп: Демократы превратят США во "вторую Венесуэлу"

Президент США Дональд Трамп назвал предстоящие выборы главы государства самыми опасными в истории.

По мнению нынешнего хозяина Белого дома, такого еще никогда не было. Если американцы выберут демократа Байдена, последствия будут печальными. "Будет вторая Венесуэла. Я уверен. Потому что это одинаковая идеология", - заявил Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, выборы президента США состоятся в ноябре. Недавний опрос показал, что за Трампа свои голоса готовы отдать 46% американцев, а за его соперника - демократа Джо Байдена - 50%. В начале июня цифры были другими: нынешнего главу государства были готовы поддержать чуть более 40% процентов граждан США, а Байдена - 55%.