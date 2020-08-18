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Рубрика: В мире

Трамп придумал общее имя для Обамы и Байдена

Дональд Трамп с Бараком Обамой и Джо Байденом. Фото: AFP/Paul J. Richards Дональд Трамп с Бараком Обамой и Джо Байденом. Фото: AFP/Paul J. Richards
Дональд Трамп с Бараком Обамой и Джо Байденом. Фото: AFP/Paul J. Richards

Президент США Дональд Трамп любит давать прозвища своим политическим оппонентам. На этот раз он предложил называть своего предшественника Барака Обаму и его вице-президента Джо Байдена одним именем - Обайден.

Фото: EPA/TRACIE VAN AUKEN
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Об этом хозяин Белого дома заявил во время выступления в Миннесоте, критикуя экономическую политику Барака Обамы, которая, по его мнению, шла вразрез с интересами простых американских рабочих. "Это были Обама и Байден - Обайден, как и их называю, если коротко", - заявил президент. Он подчеркнул, что ему нравится этот термин, который экономит много времени, пишет РИА Новости.

Напомним, что демократ Байден является главным соперником республиканца Трампа на предстоящих третьего ноября президентских выборах. Над Байденом Трамп регулярно подшучивает и называет "Сонный Джо".

Так, на недавней встрече с профсоюзом полиции Трамп задал шутливый вопрос, что подойдет его сопернику лучше всего: "Спящий Джо" или "Медленный Джо". Под общий хохот в зале стражи порядка согласились, что, скорее всего, следует остановиться на "Спящем Джо". "Я так и знал", - ответил в свою очередь президент США. Участники мероприятия выразили Трампу поддержку на президентских выборах.

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