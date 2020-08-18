В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2

Если Германия смирится с санкциями США против газопровода "Северный поток-2" и не предпримет ответные меры, то она рискует оказаться во власти Соединенных Штатов. Об этом заявила премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг.

"Если мы допустим подобное вмешательство, то однажды может оказаться, что это были еще цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить?" - заявила она в интервью местному СМИ, которое цитирует РИА Новости.

Она назвала это недопустимым и добавила, что ее регион недолжен отказываться от проекта. По ее словам, "Северный поток-2" необходим ФРГ в связи с отказом страны от угольной промышленности и атомной энергетики.

"Теперь нам нужен четкий сигнал, что Германия и Европа не позволят шантажировать себя в этом вопросе", - заключила чиновница.

Ранее стало известно, что в парламенте ФРГ изучается возможность вынесения на уровень ООН вопроса об угрозах США ввести санкции в отношении "Северного потока-2".