В первом полугодии импорт автомобилей в РФ снизился на треть

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам шести месяцев 2020 года снизился на 34,5% до 94,1 тысячи единиц. Об этом сообщает "Автостат".

По данным агентства, с начала года в Россию было ввезено новых легковых автомобилей на $2,18 млрд.

При этом отмечается, что в июне было импортировано 16,8 тысячи единиц авто, что на 52,3% больше, чем в мае.

Импорт грузовых автомобилей в январе-июне упал на 38,8% до 8,4 тысячи машин. Из них 1,6 тысячи грузовиков на 75,7 млн долларов были ввезены в июне. Это на 62,9% больше машин данного типа, чем в мае текущего года.