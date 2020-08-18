Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.08.2020 11:10
Рубрика: Товары и цены

В первом полугодии импорт автомобилей в РФ снизился на треть

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам шести месяцев 2020 года снизился на 34,5% до 94,1 тысячи единиц. Об этом сообщает "Автостат".

Фото: ТАСС
Названы улицы Москвы, с которых чаще всего эвакуируют автомобили

По данным агентства, с начала года в Россию было ввезено новых легковых автомобилей на $2,18 млрд.

При этом отмечается, что в июне было импортировано 16,8 тысячи единиц авто, что на 52,3% больше, чем в мае.

Импорт грузовых автомобилей в январе-июне упал на 38,8% до 8,4 тысячи машин. Из них 1,6 тысячи грузовиков на 75,7 млн долларов были ввезены в июне. Это на 62,9% больше машин данного типа, чем в мае текущего года.