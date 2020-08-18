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18.08.2020 10:25
Рубрика: Легковые авто

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во многих российских автосалонах сложился дефицит машин на продажу: это связано со снижением темпов выпуска продукции и одновременным скачком спроса после карантина. В июле он вырос почти на 7 процентов в годовом выражении.

Фото: iStock
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос крупных авторитейлеров. Глава ассоциации автодилеров Олег Мосеев пояснил, что дефицит есть практически у всех брендов, в том числе по определенным позициям Lada, хотя и в меньшей степени. По его прогнозам, такая ситуация на рынке может наблюдаться до конца осени, а по отдельным маркам еще дольше.

Ритейлеры говорят, что на сложившуюся ситуацию повлиял отложенный спрос, сниженные объемы поставок, каникулы на некоторых производствах, курсы валют. Дефицит затронул как премиальный, так и массовый сегменты. По мнению некоторых представителей дилерских центров, ситуация может привести к дальнейшему снижению продаж: скорее всего, августовские показатели будут ниже июльских.

Напомним, в этом году на стимулирование спроса в автопроме выделяется 45 миллиардов рублей: это позволит поддержать продажи автомобилей в различных сегментах. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. На будущий год меры поддержки сохранятся, но объемы будут иными.

#автомобили