В Сирии погиб российский генерал

Трагическая весть пришла из Сирии. Во вторник там погиб старший военный советник в звании генерал-майора. Фамилию его не называют. Однако известно, что причиной смерти стал взрыв самодельного взрывного устройства. При этом были ранены еще двое наших военнослужащих.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 километрах от города Дейр-эз-Зора на обочине по ходу движения автомобилей сработала "адская машинка". "В результате подрыва трое военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений умер российский старший военный советник в звании генерал-майор", - отметили в военном ведомстве.

Хотя в Сирии активных боевых действий сейчас не ведут, недобитые террористы не упускают случая устроить диверсию против законных властей страны, армии Асада, наших и турецких военных. Особенно в этом усердствуют боевики, окопавшиеся в провинции Идлиб. Они, в частности, несколько раз закладывали взрывные устройства на трассе М4, которую совместно патрулируют военные полицейские РФ и Турции. Звучат выстрелы и в других районах Сирии.

И вот - трагедия около Дейр-эз-Зора. Российские военные оказались там с чисто гуманитарной миссией, поэтому теракт выглядит особенно подлым. Впрочем, другими провокации боевиков не бывают. И бьют они как по солдатам, так и по генералам.

Почти три года назад, 23 сентября 2017- го под Дэйр-эз-Зором погиб другой российский военачальник - старший группы наших военных советников в Сирии генерал-лейтенант Валерий Асапов. Командный пункт, на котором он находился, накрыли мины боевиков.