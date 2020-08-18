В Сирии погиб российский генерал

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 километрах от города Дейр-эз-Зора на обочине по ходу движения автомобилей сработала "адская машинка". "В результате подрыва трое военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений умер российский старший военный советник в звании генерал-майор", - отметили в военном ведомстве.
Хотя в Сирии активных боевых действий сейчас не ведут, недобитые террористы не упускают случая устроить диверсию против законных властей страны, армии Асада, наших и турецких военных. Особенно в этом усердствуют боевики, окопавшиеся в провинции Идлиб. Они, в частности, несколько раз закладывали взрывные устройства на трассе М4, которую совместно патрулируют военные полицейские РФ и Турции. Звучат выстрелы и в других районах Сирии.
И вот - трагедия около Дейр-эз-Зора. Российские военные оказались там с чисто гуманитарной миссией, поэтому теракт выглядит особенно подлым. Впрочем, другими провокации боевиков не бывают. И бьют они как по солдатам, так и по генералам.
Почти три года назад, 23 сентября 2017- го под Дэйр-эз-Зором погиб другой российский военачальник - старший группы наших военных советников в Сирии генерал-лейтенант Валерий Асапов. Командный пункт, на котором он находился, накрыли мины боевиков.