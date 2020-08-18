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18.08.2020 05:56
Рубрика: В мире

В США стартовал четырехдневный съезд Демократической партии

Национальный съезд Демократической партии открылся в США. Его проведение планировалось в Милуоки (штат Висконсин), но де-факто здесь будет лишь своего рода продюсерский центр, а трансляция выступлений будет идти виртуально из многих американских городов. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Съезд продлится четыре дня, пишет РИА Новости. Ожидается, что в последний день бывший вице-президент Джо Байден будет выдвинут кандидатом на пост президента. Сам 77-летний Байден, победивший на праймериз более чем полтора десятка противников, в Милуоки не поедет и официально примет выдвижение в президенты из своего домашнего штата Делавэр.

Съезд начался с минуты молчания в память о погибшем Джордже Флойде и других жертвах полицейского насилия и расизма. В первый день выступят бывшая первая леди Мишель Обама, экс-соперники Байдена Берни Сандерс и Эми Клобушар, и ряд других политиков.

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