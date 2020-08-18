В США ученые заявили о необратимости таяния ледников Гренландии

Уменьшение ледникового покрова Гренландии в условиях глобального потепления приобрело необратимый характер. К такому мнению пришли ученые Университета штата Огайо (США).

По их данным, ледники Гренландии миновали критическую точку, когда снегопады, которые восполняют потери в ледяном покрове, не смогут заменить тот лед, который сползает с ледников в океан. В 80-90-х годах прошлого века Гренландия теряла в год примерно 450 млрд тонн льда, что однако компенсировали снегопады. В этом веке Гренландия теряет ежегодно 500 млрд тонн льда, и снегопады уже не могут ничего исправить, пишет "Интерфакс".

Ледяной покров Гренландии в XXI веке теряет свою массу все ускоряющимися темпами, заключили американские исследователи. Однако, по данным западных СМИ, не все эксперты согласны с тем, что в отношении ледяного покрова Гренландии речь идет о точке невозврата.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за жары может отколоться от огромного массива знаменитый ледник Монблан, расположенный на одноименном пике высотой в 4810 метров. Ученые заявили, что движение ледниковой массы произошло из-за "аномальных температурных значений".