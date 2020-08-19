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19.08.2020 18:00
Рубрика: Легковые авто

Август начался с повышения цен на автомобили 15 брендов

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan Фото: Пресс-служба Nissan
Фото: Пресс-служба Nissan

В первые две недели августа было зафиксировано подорожание моделей у 15 брендов, представленных в России.

Фото: скриншот с youtube.com
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Стоимость машин всего модельного ряда изменили Nissan (+1.3-4.4%), Suzuki (+1.1-3.1%), а также УАЗ (+0.1-0.3%). Renault переписала цены у шести из восьми продаваемых моделей на 0.7-2.9%, Kia провела ревизию прайсов у 11 из 17 моделей - они подорожали на 0.4-1.7%.

По информации "Автостата", цены на некоторые модели в сторону увеличения изменили Chery (0.6-0.9%), Haval (2.7-4.5%), Mitsubishi (0.4-4.2%), Skoda (0.1-2.8%), Toyota (1.2-1.8%), Lexus (1.9-2.4%) и Mercedes-Benz (2.8-5.8%).

Есть компании, которые повысили цены лишь на одну модель. Так, у Volkswagen седан Jetta подорожал на 1.0-2.2%, ценник Infiniti QX50 "потяжелел" на 0.4-0.6%, минивэн Chrysler Pacifica прибавил к стоимости 1.5%.