Более 20% проданных с начала года машин были куплены по госпрограмме

С начала 2020 года по программам льготного кредитования россияне покупали семейные и первые в жизни автомобили. Всего было реализовано 122 тысячи новых машин, или 20% от общего количества проданных в РФ за полгода. Общий объем предоставленной скидки составил 11,2 млрд рублей. Об этом "РГ" рассказали в минпромторге.

"Так, в рамках подпрограммы "Семейный автомобиль" реализовано около 65 тысяч автомобилей, подпрограммы "Первый автомобиль" - около 44 тысяч, "Автомобиль в Trade-in" - около 11 тысяч единиц техники, "Автомобиль работникам медицины" - около 1,5 тысячи автомашин", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным аналитического агентства "Автостат", всего за первое полугодие в России было продано 600,1 тысячи новых легковых автомобилей. Чаще других россияне приобретают отечественную LADA, далее в порядке убывания по популярности следуют KIA, Hyundai, Renault и Toyota. Соответственно, удельный вес приобретенных в рамках программы льготного кредитования автомобилей составил 20%, что, по мнению экспертов, говорит о возросшей популярности таких программ. Как отметили в минпромторге, в отношении всех автомобилей выдано заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.

Максимальная цена машины, которую можно купить по программе льготного кредитования, выросла до 1,5 млн рублей

С 1 июля в России начали действовать обновленные программы льготного кредитования автомобилей, в частности максимальная цена машины, которую можно приобрести, увеличилась с 1 до 1,5 млн рублей. А оформить ее можно при наличии у транспортного средства электронного паспорта (ЭПТС). Как и прежде, на покупку предусмотрена скидка в размере 10% от стоимости. Нововведения коснулись и Дальневосточного федерального округа (ДФО), где скидка составляет 25%. С начала июля ее получение возможно только при наличии регистрации по месту жительства либо по месту временного пребывания на территории ДФО.

Действие госпрограммы льготного автокредитования распространяется на семьи с одним и более несовершеннолетних детей, а также на работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Скидка в 10% на стоимость нового автомобиля предоставляется покупателям, которые сдадут в Trade-in имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. Оформить автокредит с господдержкой можно и на электромобиль - клиенты могут приобрести его со скидкой 25% в любом регионе России.