Дубль Овечкина принес "Вашингтону" первую победу в серии с "Айлендерс"

"Вашингтон" сумел одержать первую победу в серии против "Нью-Йорк Айлендерс" благодаря двум годам Александра Овечкина и шайбе Евгения Кузнецова.

После трех поражений команда Овечкина оказалась на грани катастрофы - еще одна неудача и сезон для одного из претендентов на Кубок Стэнли был бы завершен.

В первом периоде создалось ощущение, что "Кэпиталз" совсем не изменились после поражений. "Островитяне" забросили две шайбы, поставив соперника на грань катастрофы. Отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. Казалось бы, все, но "Вашингтон" сумел переломить ход матча. Сначала Евгений Кузнецов распечатал ворота Семена Варламова, а спустя совсем немного времени Овечкин счет сравнял. Одним из ассистентов стал Кузнецов.

На четвертой минуте третьего периода очередной бросок Овечкина вывел команду вперед. До финальной сирены счет не изменился. "Вашингтон" уступает в серии до 4 побед 1-3, но надежда на чудо еще не угасла.

Овечкин, благодаря дублю, вышел на чистое 18 место по голам в плей-офф, опередив Сидни Кросби и легендарного Горди Хоу. На счету россиянина 69 шайб.