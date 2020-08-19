Новости

Демократы официально назвали Джо Байдена кандидатом в президенты США 06:42
Дубль Овечкина принес "Вашингтону" первую победу в серии с "Айлендерс" 06:26
Глава района в Перу направил запрос на получение российской вакцины 06:01
Куба объявила о клинических испытаниях собственной вакцины от COVID-19 05:50
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек 05:09
Военнослужащие ТОФ спасли "аварийную" субмарину 05:01
Билл Клинтон: Белый дом при Трампе стал эпицентром хаоса 04:56
Тайфун Higos обрушился на южное побережье Китая 04:42
Президент Мали объявил о своей отставке 04:23
Полиция США усилила патрулирование у генконсульства РФ в Нью-Йорке 04:10
"Рособоронэкспорт" поставил в Венесуэлу 43 тысячи тестов на COVID-19 03:42
Режим ЧС объявлен в Калифорнии из-за лесных пожаров 02:57
Трамп заявил о равных шансах для оппонентов победить на выборах 02:42
Вашингтон разрешил китайским авиакомпаниям чаще летать в США 02:20
Филиал МГУ в Ташкенте начинает подготовку филологов-русистов 01:43
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем 01:15
Умер актер из "Звездного пути" и "Огненных колесниц" Бен Кросс 01:11
Базу США в Сирии обстреляли ракетами впервые с 2015 года 00:56
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2 18.08.2020
В Гродно после митингов создали совет общественного согласия 18.08.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 18.08.2020
Врио главы Хабаровского края возьмет квартиру в ипотеку 18.08.2020
Эксперты: В Атлантике может плавать до 21 млн тонн пластика 18.08.2020
Российские дипломаты находятся в Мали в безопасности 18.08.2020
"Краснодар" обыграл "Арсенал" в третьем туре РПЛ 18.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 06:26
Рубрика: Спорт

Дубль Овечкина принес "Вашингтону" первую победу в серии с "Айлендерс"

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" сумел одержать первую победу в серии против "Нью-Йорк Айлендерс" благодаря двум годам Александра Овечкина и шайбе Евгения Кузнецова.
Фото: AP Photo/Hannah Foslien Фото: AP Photo/Hannah Foslien
Фото: AP Photo/Hannah Foslien

После трех поражений команда Овечкина оказалась на грани катастрофы - еще одна неудача и сезон для одного из претендентов на Кубок Стэнли был бы завершен.

Овечкин возглавил список лучших левых нападающих розыгрыша Кубка Стэнли

В первом периоде создалось ощущение, что "Кэпиталз" совсем не изменились после поражений. "Островитяне" забросили две шайбы, поставив соперника на грань катастрофы. Отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. Казалось бы, все, но "Вашингтон" сумел переломить ход матча. Сначала Евгений Кузнецов распечатал ворота Семена Варламова, а спустя совсем немного времени Овечкин счет сравнял. Одним из ассистентов стал Кузнецов.

На четвертой минуте третьего периода очередной бросок Овечкина вывел команду вперед. До финальной сирены счет не изменился. "Вашингтон" уступает в серии до 4 побед 1-3, но надежда на чудо еще не угасла.

Овечкин, благодаря дублю, вышел на чистое 18 место по голам в плей-офф, опередив Сидни Кросби и легендарного Горди Хоу. На счету россиянина 69 шайб.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

Главное сегодня

Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси
В Сирии погиб российский генерал
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем
Вильфанд рассказал о возвращении жары в Москву
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"