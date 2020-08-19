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19.08.2020 18:38
Рубрика: Общество

Эксперт объяснил происхождение увиденных с МКС неопознанных объектов

Текст: Оксана Грибанова

Эксперт космической отрасли Иван Моисеев, объясняя представленную космонавтом Иваном Вагнером съемку таймлапс, которая зафиксировала "загадочные летающие объекты", выдвинул свою версию явления.

Специалист предположил, что "НЛО" является отделившимся от станции космическим мусором.

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Таким образом, специалист опроверг версию, что "неопознанные объекты" могут являться спутниками. Так как последние, как и их обломки, заметить практически невозможно - потому как проносятся они с огромной скоростью.

В то время как элементы, которые отделяются от МКС, - те же куски вакуумной обшивки - могут быть вполне заметными, пояснил "Интерфаксу" эксперт.

Параллельный полет объектов специалист объяснил "отражающими элементами". Отметим, что это всего лишь одна из версий.

Наука Общество Космос

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