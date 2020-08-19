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19.08.2020 17:04
Рубрика: Общество

Рядом с Землей обнаружили пять НЛО

Текст: Наталия Ячменникова

Космонавт Иван Вагнер, работающий на МКС, во время съемки таймлапс обнаружил пять неопознанных летающих объектов.

"На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или...?" - написал Вагнер в Twitter, выложив сенсационную видеозапись. Информация передана руководству Роскосмоса. Кроме того, она отправлена в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.

Фото: theblackvault.com
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Космонавт проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии. "Кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", - уточнил Иван Вагнер.

Неопознанными летающими объектами (НЛО) называется любой неидентифицированный наблюдаемый летающий объект. В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Как говорилось в сообщении, ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии подтвердили. В августе текущего года министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов.

Общество Космос

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