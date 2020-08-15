Минобороны США объявило о создании рабочей группы по НЛО

Министерство обороны США официально объявило о создании рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО). В заявлении отмечается, что данное решение было принято четвертого августа. Ранее информацию об этом распространили СМИ.

По данным Пентагона, новая группа должна помочь "улучшить понимание природы и происхождения неопознанных летающих объектов". Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США, пишет РИА Новости. Ранее вопросами, связанными с НЛО, занимался отдел специальных расследований американских ВВС.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". Позднее ВМС США распространили несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о произошедших в 2013-2019 годах встречах с НЛО.

В июне президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.