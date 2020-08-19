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19.08.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai выпустит огромный минивэн Custo

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Компания Hyundai готовится представить принципиально новую для себя модель - полноразмерный вэн под названием Custo (видимо, в честь путешественника Жака Ива Кусто).

Фото: www.hezonev.com
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Новинку покажут в конце текущего года на международном автосалоне в Пекине, однако ее фото без какой-либо маскировочной пленки уже утекли в свободный доступ.

Длина машины составляет около пяти метров, она получила экстерьер в последней итерации фирменного стиля Hyundai - со сложной пластикой боковин, двухъярусными светодиодными фарами (с вынесенными в бампер блоками ближнего и дальнего света), а также T-образной композицией "решетка радиатора-фары".

Custo имеет двухобъемный кузов с ярко-выраженной носовой частью и сдвижные задние двери. Машина будет предлагаться с трехрядной компоновкой салона на 6 или 7 мест.

Целевым рынком для грядущей новинки станет Китай, там же наладят ее выпуск.

Прочие подробности о Hyundai Custo пока недоступны.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
#Hyundai