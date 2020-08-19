Указ главы Республики Крым от 18 августа 2020 года № 267-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. До 15 сентября 2020 года Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением учреждений, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым) запретить посещение стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием людей (медицинские организации, дом ребенка, детские дома, интернаты и т.д.).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







