Лукашенко поблагодарил не присоединившихся к акциям протеста рабочих

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил заводских рабочих, не присоединившихся к акциям протеста. Он также пообещал разобраться с теми митингующими, которые встречают рабочих на проходных заводов, сообщает агентство БЕЛТА. Эти заявления глава республики сделал в среду в ходе заседания Совета безопасности страны, в котором по видеосвязи приняли участие руководители регионов.

Лукашенко обратился к присутствовавшим на заседании с призывом не расслабляться. "Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим. Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится", - заявил он.

Президент Беларуси также рассказал об угрозах, которые продолжают поступать в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих и работников СМИ.

"Угрозы и атаки, на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - отметил Лукашенко.

Напомним, что сегодня утром у проходной Минского тракторного завода были задержаны двое протестующих. В их отношении республиканским МВД начато административное расследование за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.