Новости

Курганская полиция задержала москвичей за кражу ноутбуков 10:15
Шантажисты вымогали у жителя Подмосковья 600 тысяч рублей 10:13
"Яндекс" объединил городские сервисы для заказа еды и поездок 10:11
Около 170 человек пострадали из-за землетрясения на Филиппинах 10:10
Воздух в Москве прогреется до +24 10:05
Более 3 тысяч школьников обучались профессиям будущего в колледжах Москвы 10:01
Спецназовцы и сотрудники Росгвардии сдали в Москве донорскую кровь 10:00
В каких парках Москвы можно поиграть на музыкальных инструментах 09:53
Почти на 40% вырос объем несырьевого экспорта Москвы в первом полугодии 09:50
Еще 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:32
Пациенты московских поликлиник, вставших на ремонт, посетили врачей по новым адресам более 360 тысяч раз 09:28
Бирюков: Новый пожарно-спасательный отряд приступил к дежурству в ТиНАО 09:25
Овечкин и Кузнецов прокомментировали победу над "Айлендерс" 08:59
Мятежники в Мали заявили о закрытии границы страны 08:49
Осенью компьютерная техника подорожает на 10-20 процентов 07:55
Эксперты назвали замедляющие работу смартфона приложения 07:55
СК возбудил дело после гибели российского генерала в Сирии 07:45
На Филиппинах зафиксировали повторные подземные толчки 07:23
Демократы официально назвали Джо Байдена кандидатом в президенты США 06:42
Дубль Овечкина принес "Вашингтону" первую победу в серии с "Айлендерс" 06:26
Глава района в Перу направил запрос на получение российской вакцины 06:01
Куба объявила о клинических испытаниях собственной вакцины от COVID-19 05:50
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек 05:09
Военнослужащие ТОФ спасли "аварийную" субмарину 05:01
Билл Клинтон: Белый дом при Трампе стал эпицентром хаоса 04:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
19.08.2020 08:49
Рубрика: В мире

Мятежники в Мали заявили о закрытии границы страны

Текст: Алексей Чуриков

Устроившие военный переворот в Мали заявили о полном закрытии границы государства. Представитель мятежников Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM 1 также сообщил, что в государстве вводится комендантский час.

Фото: Ludovic Marin, Pool via AP
В Мали произошла смена власти

"Начиная сегодняшнего дня, 19 августа 2020 года, все воздушные и наземные границы будут закрыты до дальнейшего уведомления, комендантский час будет введен с 21:00 до 05:00", - цитирует его слова РИА Новости. Группа военных мятежников также призвала к проведению политических реформ, которые должны были бы привести ко всеобщим выборам в Мали.

Они заявили, что намерены пригласить представителей гражданского общества, а также общественно-политических движений, чтобы "вместе создать лучшие условия для политической трансформации, ведущей к надежным всеобщим выборам".

"Мы не стремимся к власти, мы заинтересованы в стабильности страны, которая позволит нам организовать в согласованные разумные сроки всеобщие выборы", - цитирует Вага агентство.

Ранее стало известно, что представители государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки, заявили о закрытии границ с Мали. Это заявление было сделано после того, как стало известно об аресте мятежниками президента страны Ибрагима Бубакара Кейта. Страны сообщества, как сообщает France 24, также заявили, что намерены исключить Мали из всех ключевых внутренних органов организации, а также призвали ввести санкции против поднявших мятеж военных.

В мире Африка Мали

Главное сегодня

СК возбудил дело после гибели российского генерала в Сирии
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек
В Мали произошла смена власти
Трамп отложил торговые переговоры с Китаем
Эксперты назвали замедляющие работу смартфона приложения
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции