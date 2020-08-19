Мятежники в Мали заявили о закрытии границы страны

Устроившие военный переворот в Мали заявили о полном закрытии границы государства. Представитель мятежников Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM 1 также сообщил, что в государстве вводится комендантский час.

"Начиная сегодняшнего дня, 19 августа 2020 года, все воздушные и наземные границы будут закрыты до дальнейшего уведомления, комендантский час будет введен с 21:00 до 05:00", - цитирует его слова РИА Новости. Группа военных мятежников также призвала к проведению политических реформ, которые должны были бы привести ко всеобщим выборам в Мали.

Они заявили, что намерены пригласить представителей гражданского общества, а также общественно-политических движений, чтобы "вместе создать лучшие условия для политической трансформации, ведущей к надежным всеобщим выборам".

"Мы не стремимся к власти, мы заинтересованы в стабильности страны, которая позволит нам организовать в согласованные разумные сроки всеобщие выборы", - цитирует Вага агентство.

Ранее стало известно, что представители государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки, заявили о закрытии границ с Мали. Это заявление было сделано после того, как стало известно об аресте мятежниками президента страны Ибрагима Бубакара Кейта. Страны сообщества, как сообщает France 24, также заявили, что намерены исключить Мали из всех ключевых внутренних органов организации, а также призвали ввести санкции против поднявших мятеж военных.