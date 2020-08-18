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18.08.2020 20:48
Рубрика: В мире

Лидеры мятежников в Мали арестовали президента и премьера

Текст: Александр Гусаров

Группа военных, совершившая госпереворот в Мали, арестовала президента этой африканской страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление лидеров мятежников информагентству France-Presse.

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"Мы можем вам сказать, что президент и премьер-министр находятся под нашим контролем. Мы их арестовали у него (в резиденции президента). Президент и премьер сейчас в бронетранспортере, который везет их в Кати", - заявил агентству представитель мятежников.

Как ранее сообщала "РГ", во вторник утром на военной базе в Кати, расположенном примерно в 15 километрах от малийской столицы, началась стрельба, а затем бунтовщики во главе с полковником Садьо Камара (по другим данным, полковниками Дьяу и Камара) захватили Генштаб малийских вооруженных сил.

Между тем источник в МИД РФ заявил, что в Москве внимательно следят за происходящим Мали и проверяют информацию об аресте президента этой страны.

Ранее в посольстве России в малийской столице Бамако сообщили, что россияне не пострадали в ходе мятежа малийских военных на базе в районе коммуны Кати. "Россиян среди пострадавших при инциденте в военной части нет", - заявили в российском диппредставительстве.

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