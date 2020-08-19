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19.08.2020 16:51
Рубрика: Общество

Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Текст: Мария Шепталова

Народного артиста РСФСР, режиссера, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" и депутата Мосгордумы Николая Губенко похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве. Он ушел из жизни 16 августа, не дожив всего день до своего 79-летия.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Николая Николаевича похоронили на Кунцевском кладбище", - сообщили в театре, где несколькими часами ранее прошла церемония прощания с поистине народным артистом.

Проводить его в последний путь пришли сотни людей - друзья, коллеги, зрители. Среди них председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, ректор ГИТИС Григорий Заславский художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие, сообщает ТАСС.

Общество Утраты

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