Nokia выиграла иск против Daimler: Mercedes могут запретить к продаже

Компания Nokia выиграла судебный иск, поданный на концерн Daimler AG.

Финский телекоммуникационный гигант намерен получать процент с каждой проданной машины, которая оснащена запатентованными технологиями Nokia. В противном случае автомобили Mercedes-Benz могут быть запрещены к продаже.

Судебное разбирательство проходило в Мангейме, Германия. Рассмотрев материалы дела, судья заключил, что Daimler AG действительно использует в выпускаемых машинах технологии Nokia без разрешения финской компании. Nokia, подавшая иск, не хочет продавать разовую лицензию, а рассчитывает на получение процента с каждой машины, проданной Daimler.

"Мы не можем принять решение суда в Мангейме, - цитирует представителя немецкого автоконцерна Automotive News Europe. - Мы намерены подать апелляцию".

Другими словами, сейчас Nokia вправе потребовать запрета на продажу автомобилей Mercedes-Benz в Германии. Но для этого необходимо заплатить 7 миллиардов евро, которые послужат залогом для покрытия издержек в случае, если Daimler подаст апелляцию и выиграет дело.