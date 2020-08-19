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19.08.2020 11:20
Рубрика: Легковые авто

Nokia выиграла иск против Daimler: Mercedes могут запретить к продаже

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

Компания Nokia выиграла судебный иск, поданный на концерн Daimler AG.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Финский телекоммуникационный гигант намерен получать процент с каждой проданной машины, которая оснащена запатентованными технологиями Nokia. В противном случае автомобили Mercedes-Benz могут быть запрещены к продаже.

Судебное разбирательство проходило в Мангейме, Германия. Рассмотрев материалы дела, судья заключил, что Daimler AG действительно использует в выпускаемых машинах технологии Nokia без разрешения финской компании. Nokia, подавшая иск, не хочет продавать разовую лицензию, а рассчитывает на получение процента с каждой машины, проданной Daimler.

"Мы не можем принять решение суда в Мангейме, - цитирует представителя немецкого автоконцерна Automotive News Europe. - Мы намерены подать апелляцию".

Другими словами, сейчас Nokia вправе потребовать запрета на продажу автомобилей Mercedes-Benz в Германии. Но для этого необходимо заплатить 7 миллиардов евро, которые послужат залогом для покрытия издержек в случае, если Daimler подаст апелляцию и выиграет дело.

#Mercedes-Benz