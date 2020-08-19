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19.08.2020 18:07
Рубрика: Экономика

Новак: ОПЕК+ в июле выполнила сделку по сокращению добычи нефти на 95%

Текст: Сергей Тихонов

Страны, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, выполнили ее условия на 95%, и это достойный показатель, сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак на очередной встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Фото: iStock
Входящие в ОПЕК+ страны не спешат сокращать добычу нефти

Министр подчеркнул, что мировой рынок еще хрупок, сохранилось много неопределенностей, рисков и, возможно, "черных лебедей". В условиях сохраняющейся волатильности рынка ОПЕК+ нельзя останавливаться на достигнутом, а всем участникам необходимо полностью выполнять свои обязательства по сделке, отметил министр.

По результатам июня сделка ОПЕК+ была выполнена на 107%. Такой высокий показатель удалось достичь, главным образом, благодаря дополнительному сокращению производства (сверх обязательств по сделке ОПЕК+) со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта - суммарно на 1,1 млн баррелей в сутки. Хуже всех в июне выполнили свои обязательства Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в мае-июле 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа до конца 2020-го объем сокращения должен составить - 7,7 млн баррелей в сутки, а в период с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022-го - 5,8 млн.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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