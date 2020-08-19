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19.08.2020 08:59
Рубрика: Спорт

Овечкин и Кузнецов прокомментировали победу над "Айлендерс"

Текст: Максим Домчев
Фото: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/REUTERS Фото: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/REUTERS
Фото: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/REUTERS

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы в четвертом матче серии против "Нью-Йорк Айлендерс" отметил, что все перевернул гол российского форварда Евгения Кузнецова.

Фото: AP Photo/Hannah Foslien
Дубль Овечкина принес "Вашингтону" первую победу в серии с "Айлендерс"

"Вашингтон" в четвертом матче серии уступал в счете 0:2, но смог одержать волевую победу благодаря дублю Александра Овечкина и шайбе Евгения Кузнецова. После матча игроки, признанные первой и второй звездами матча поделились своим мнением о произошедшем.

"В первом периоде мы снова не показали наш хоккей, - приводит слова Овечкина сайт НХЛ. - И гол Кузнецова сумел нам дать необходимый импульс. Плюс наш голкипер Холтби несколько раз спас команду. Отмечу также момент с моим удалением при счете 0:2, но ребята выстояли, мужественно бросаясь под шайбу".

Капитан "Вашингтона" рассказал, что вся команда прекрасно понимала, что в случае поражения серия бы закончилась.

Фото: Reuters
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"Теперь если будем играть так, как со второго периода четвертого матча, то у нас есть шансы на успех, - добавил Овечкин. - Надо идти вперед шаг за шагом, от матча к матчу".

Кузнецов перед четвертым матчем серии побрился наголо. И именно его гол вдохновил команду на то, чтобы переломить исход встречи.

"В этом матче мы наконец-то начали играть, - отметил Кузнецов. - Играли в свою игру, контролировали шайбу, наносили броски по воротам. Команда наконец-то стала получать удовольствие от игры. И когда такое происходит - появляется результат".

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

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