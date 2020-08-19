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19.08.2020 16:51
Рубрика: В мире

Посольство РФ в Норвегии заявило протест из-за высылки российского дипломата

Текст: Алексей Чуриков

Посольство России в Норвегии прокомментировало действия норвежского МИД, объявившего 19 августа персоной нон-грата российского дипломата. В сообщении посольства РФ, размещенном на страничке диппредставительства в Facebook, уточняется, что норвежские власти предъявили претензии заместителю торгового представителя РФ, которого силы полиции задержали в конце прошлой недели.

Фото: iStock
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"15 августа 2020 г. в ходе встречи с норвежским гражданином полицейской службой безопасности (PST) необоснованно задержан заместитель торгового представителя. Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела", - говорится в сообщении посольства. Российское диппредставительство также сообщило, что в МИД Норвегии был заявлен соответствующий протест в связи с нарушением статуса дипломата.

"Свои выводы в России, конечно, сделают", - добавили в посольстве. В российской дипмиссии также рассказали, что сертификационная компания "DNV GL", сотрудником которой является арестованный норвежский гражданин, имеет многолетний опыт сотрудничества с российским фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение, крупные инфраструктурные проекты. "Такая кооперация никогда не вызывала вопросов у норвежской стороны", - заключили в посольстве России.

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